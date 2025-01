POCO X7 Pro Iron Man Edition to specjalna i limitowana wersja nowego smartfona submarki Xiaomi. Specyfikacja techniczna jest całkiem niezła. Natomiast cena POCO X7 Pro Iron Man Edition nie jest wygórowana. Ponadto na start można go kupić nieco taniej, ale liczba egzemplarzy telefonu jest ograniczona.

POCO X7 Pro Iron Man Edition to specjalna wersja smartfona, który zadebiutował w tym tygodniu. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Telefon będzie można nabyć na wybranych rynkach. Niestety, jego dostępność jest ograniczona. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena POCO X7 Pro Iron Man Edition i dostępność

Smartfon POCO X7 Pro Iron Man Edition to limitowana edycja nowego telefonu marki. To oznacza, że jego dostępność jest ograniczona do wybranych rynków. Jakby tego było mało, to urządzenie wyprodukowano w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Po wyprzedaniu nie będzie ich można już więcej kupić.

Cena POCO X7 Pro Iron Man Edition w ramach oferty early bird została ustalona na poziomie zaledwie 369 dolarów, czyli około 1530 zł. Potem wzrośnie do 399 dolarów, ale zanim to nastąpi, to smartfon pewnie zostanie w całości wyprzedany. Urządzenie można zamawiać od 9 stycznia.

Telefon dostępny jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej – z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Innych opcji producent nie przewidział. Klienci mogą liczyć na smartfona, którego obudowa inspirowana jest bohaterem Marvela. W zestawie jest specjalne etui z sygnaturą Tony’ego Starka, a całość zamknięto w ciekawym opakowaniu w czerwonym kolorze. Gadżet z pewnością przykuwa uwagę.

Specyfikacja smartfona POCO X7 Pro Iron Man Edition

Smartfon POCO X7 Pro Iron Man Edition nie różni się specjalnie (pod względem wyposażenia) od standardowej wersji telefonu, która bazuje na modelu Redmi Turbo 4. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED-owy 1.5K z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością do 2560 Hz. Jest też wsparcie dla formatów HDR10+ i Dolby Vision.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Jest to 4-nm SoC, którego najszybsze rdzenie pracują z zegarem do 3,25 GHz. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwala robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Na uwagę zasługuje duża bateria o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie HyperCharge z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS 2.

