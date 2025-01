Samsung Galaxy S24 ze styczniową aktualizacją. Ostatnia przed One UI 7?

Samsung Galaxy S24 otrzymuje nowe uaktualnienie. Niestety, to jeszcze nie One UI 7, a styczniowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwo. Są to łatki dla Androida przygotowane przez Google i inne od producenta. Smartfony Samsung Galaxy S24 powinny dostać aktualizację do One UI 7 z Androidem 15 w tym kwartale.

Samsung Galaxy S24 to smartfon, który jest pierwszy w kolejce po nakładkę One UI 7. Obecnie trwa jej program pilotażowy wersji beta. Tymczasem właściciele ostatnich flagowców marki mogą pobrać inne uaktualnienie. To styczniowa aktualizacja z poprawkami, którą udostępniono po kilku tygodniach od premiery grudniowej łatki. Co nowego tu znajdziemy?

Styczniowa aktualizacja dla serii Samsung Galaxy S24

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostają styczniową aktualizację oprogramowania. Wprowadza ona na pokład telefonów firmware kończący się ciągiem znaków AXL1 lub AXL2. Nie są to jedyne telefony, bo nowe uaktualnienie trafia także na model Z Flip 6. W tym przypadku software ma oznaczenie AXLF.

Styczniowa aktualizacja jest uaktualnieniem dla oprogramowania One UI 6.1.x opartego na Androidzie 14. Znajdziemy tu łatki dla systemu Google. Tym razem jest ich 29 i zostały one opisane w specjalnych biuletynach. Warto dodać, że pięć patchy (są to CVE-2024-43096, CVE-2024-43770, CVE-2024-43771, CVE-2024-49747 i CVE-2024-49748) oznaczono statusem krytycznym. Pozostałe są wysokiego ryzyka. Natomiast CVE-2024-43048 oraz CVE-2024-33063 nie dotyczą urządzeń marki Samsung.

Oczywiście wraz ze styczniową aktualizacją smartfony Samsung Galaxy S24 dostają również łatki rozwiązujące problemy specyficzne dla oprogramowania Koreańczyków. Tym razem są to patche dla 22 różnych błędów. Niektóre z nich mają status wysokiego ryzyka. Sporo bugów dotyczy jednego komponentu i jest nim libsthmbc.so. Firma wymienia m.in. możliwość zdalnego wykonania kodu przez atakujących.

Samsung Galaxy S24 z One UI 7 beta

Oczywiście właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 wypatrują inne uaktualnienie. To aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7. Na to oprogramowanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Obecnie trwa program pilotażowy, gdzie użytkownicy telefonów na wybranych rynkach mogą testować wersję beta.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie seria Samsung Galaxy S24 otrzyma uaktualnienie do One UI 7. Jedno jest pewne i są to smartfony w pierwszej kolejce po nową aktualizację. Proces dystrybucji Androida 15 zacznie się od nich. Powinno to nastąpić jeszcze w tym kwartale. Spodziewajmy się, że w lutym, aczkolwiek bardziej przybliżonego terminu nie ma.

Program pilotażowy nowej nakładki ruszył dopiero na początku grudnia. Stąd też na sfinalizowaną aktualizację trzeba czekać, co producent potwierdził już jesienią.

