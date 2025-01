Samsung Galaxy A56 5G jak S25 Ultra. Pod tym względem

Samsung Galaxy A56 5G to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się pierwszym kwartale 2025 r. Pod pewnym względem ma przypominać flagowca S25 Ultra. Dotyczy to baterii oraz jej ładowania. Pod tym względem Samsung Galaxy A56 5G będzie mógł pochwalić się rozwiązaniami z droższych smartfonów koreańskiej marki.

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo jego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Informacji więc przybywa. Telefon został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów. Tam dowiadujemy się, że pod pewnymi względami urządzenie dorówna flagowcowi S25 Ultra.

Samsung Galaxy A56 5G z baterią jak z S25 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G to średniak, ale otrzyma pewne rozwiązania, które znamy z flagowców. Ba, bo pod pewnymi względami dorówna nawet modelowi S25 Ultra, który zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Potwierdza nam to strona urzędu MIIT, gdzie znaleziono wariant smartfona na chiński rynek. Ukrywa się on pod nazwą SM-A5660.

Certyfikowany telefon ma baterię o pojemności nominalnej 4905 mAh. Na opakowaniu znajdzie się więc informacja o 5000 mAh. Jakby tego było mało, to Koreańczycy zaimplantują wsparcie dla szybszych ładowarek. Będzie miała ona moc 45 W, a więc taką samą, która jest we flagowcu S25 Ultra.

Oczywiście Samsung Galaxy A56 5G pod tym względem nie dorówna w pełni flagowcowi S25 Ultra. Wiemy, że w tym drugim ma pojawić się szybsze ładowanie bezprzewodowe o mocy 25 W. Ponadto nie zabraknie wsparcia dla standardu Qi2, co firma już potwierdziła. Czy takie rozwiązanie trafi w tym roku również do średniaków? Tego nie wiadomo.

Premiera smartfona Samsung Galaxy A56 5G w marcu

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A56 5G zadebiutuje po kilku tygodniach od serii S25. Ta druga ma premierę 22 stycznia. Natomiast nowe średniaki Koreańczyków mają pojawić się w ofercie w okolicy marca 2025 r. Dziś już wiemy, że ceny prawdopodobnie pozostaną bez większych zmian.

Samsung Galaxy A56 5G otrzyma również inne rozwiązanie, które zostanie zapożyczone z modelu S25 Ultra. Mowa o przedniej kamerze do selfie z 12-megapikselowym sensorem. Ma to być ten sam aparat, który znajduje się w droższych modelach. Następnie mamy autorski procesor Exynos 1580, czego potwierdzenia udało się już doszukać w bazach popularnych benchmarków.

Nowy smartfon ma także płaski ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na uwagę zasługuje przeprojektowany aparat fotograficzny. Producent porzucił wystające pierścienie i obiektywy umieszczono na wyspie w kształcie pastylki. Podobnie będzie w przypadku telefonu A36 5G, który zadebiutuje wraz z nim. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7, która obecnie znajduje się w fazie beta testów.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Mysmartprice