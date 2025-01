Samsung Galaxy S25 Ultra. Smartfon będzie cieńszy i lżejszy

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w styczniu na Unpacked. Pozostały zaledwie dwa tygodnie i przeciekom nie ma końca. Nowe informacje wskazują na to, że Samsung Galaxy S25 Ultra będzie cieńszy oraz lżejszy od poprzednika. Przy okazji wiemy, jakie wersje telefonu trafią do sklepów.