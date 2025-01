iPhone SE 4, iPad 11 i Air 7. Kiedy premiera urządzeń Apple?

iPhone SE 4, iPad 11 i iPad Air 7 to nowe urządzenia Apple, które zobaczymy w pierwszej połowie 2025 r. W sieci pojawiły się plotki, jakoby nowy smartfon i tablety mogły zadebiutować już wraz z iOS 18.3. Wygląda jednak na to, że poczekamy dłużej. Kiedy odbędzie się premiera iPhone SE 4 i nowych sprzętów z iPadOS?

iPhone SE 4, iPad 11 i Air 7 to produkty Apple, które w plotkach pojawiają się od jakiegoś czasu. Nowy smartfon i tablety z iPadOS mają zadebiutować w pierwszej połowie 2025 r. Pytanie tylko: kiedy dokładnie? Jeśli liczycie na przyspieszoną premierę, to nie mamy dobrych wieści. Trochę jeszcze poczekamy.

Kiedy premiera iPhone SE 4 i tabletów iPad 11 oraz Air 7?

Zacznijmy od tego, że w tym tygodniu w sieci pojawiły się plotki, jakoby iPhone SE 4 (lub też 16e) oraz iPad 11 miały zadebiutować już wraz z systemem iOS 18.3. Znajduje się on obecnie na etapie publicznych beta testów. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa pod koniec stycznia lub w lutym.

Czyżby więc iPhone SE 4 oraz tablet iPad 11 miały zostać wprowadzone do oferty w ciągu kilku najbliższych tygodni? Cóż… głos w tej sprawie zabrał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple. Stwierdził, że to nieprawda i dodał:

„Tak, nowe iPady i zamiennik iPhone’a SE są opracowywane w ramach systemu iOS 18.3 – ale to nie oznacza, że ​​zostaną wprowadzone do oferty razem w tym miesiącu. Oznacza to, że zadebiutują przed systemem iOS 18.4, do kwietnia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem” – wyjaśnia Gurman.

iPhone SE 4 i nowe tablety Apple iPad najpewniej w kwietniu

Tak więc na nowości Apple jeszcze trochę sobie poczekamy. Firma rzeczywiście może dodać wsparcie dla tych produktów już wraz z iOS 18.3 i iPadOS 18.3, ale to nie oznacza, że trafią na rynek w niedługim czasie. Pomimo pewnych przypuszczeń, że mogłoby się tak stać. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Wcześniejsza premiera była intrygująca przede wszystkim w kontekście smartfona iPhone SE 4 i w tym przypadku rzeczywiście mogło to mieć duży sens. Pamiętajmy, że Apple wycofało pod koniec grudnia w Europie modele 14 i SE 3. generacji z racji przepisów w UE. Telefony te nie mają złącza USB C i musiały zniknąć ze sklepów.

Nowy iPhone SE 4 doskonale wypełniłby więc powstałą w ofercie lukę. Tak się stanie, ale nie w najbliższym czasie. Premiera pod koniec marca czy w kwietniu wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Nowy smartfon Apple otrzyma nie tylko złącze USB C, ale także ekran OLED-owy z notchem oraz szybki procesor A18 i pojedynczy aparat fotograficzny. Natomiast iPad Air 7 ma dostać czip M3 i ponownie spodziewamy się tabletów z wyświetlaczami w dwóch rozmiarach. Ofertę wzbogaci najtańszy iPad 11, który będzie następcą 10. generacji sprzętu.

