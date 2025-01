One UI 7 beta 3 dla Samsung Galaxy S24. Co nowego z aktualizacją?

One UI 7 beta 3 to nowa aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S24, które biorą udział w publicznym programie pilotażowym. Co nowego tu znajdziemy? Nowości i zmian nie brakuje. Na razie One UI 7 beta 3 mogą pobierać tylko właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Starsze telefony są nadal bez aktualizacji.

One UI 7 beta 3 to już kolejna wersja nowej nakładki firmy. Jej program pilotażowy dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 wystartował ponad miesiąc temu. Teraz testerzy otrzymali trzecie uaktualnienie oprogramowania, które wprowadza pewne nowości. Zobaczmy, co nowego wnosi ta aktualizacja.

Co nowego z aktualizacją One UI 7 beta 3

Aktualizacja One UI 7 beta 3 dostępna jest dla użytkowników smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 i jej firmware oznaczony jest ciągiem znaków z końcówką ZXLJ. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Poprawiono niedogodności związane z przewijaniem w pionie w wyrównaniu szuflady aplikacji

Game Booster: Zmień domyślne ustawienie odtwarzania ekranu

Game Booste: Zmień nazwę ustawienia FPS i maksymalną wartość

Game Booster: Domyślne ustawienie częstotliwości 120 Hz

Samsung Message: Modyfikuj wyjątek podczas zapisywania obrazu MMS

Ulepszona operacja szybkiego zamykania panelu

Zmieniono, aby pasek Nowbar nie był wyświetlany na określonej ścieżce

Naprawiono ikonę baterii na ekranie blokady/AOD/pasku stanu, błąd wyrównania ikony powiadomienia

Naprawiono błędy związane z edycją ekranu blokady

Naprawiono znikającą ikonę skrótu ekranu blokady

Naprawiono błąd działania klawisza głośności podczas korzystania z Routine+

Panel krawędzi: Narzędzia nie są wyświetlane

Wiele innych ulepszeń

Oczywiście należy mieć na uwadze, że Samsung nie ujawnia jeszcze wszystkich nowości, które szykuje z myślą o One UI 7. Część z nich czeka na stosowną okazję, ale pewne nowe funkcje udało się wyciągnąć z kodu oprogramowania dla nowych flagowców, czyli serii S25. Wiemy, że w planach jest m.in. dodanie opcji wykrywania wypadków samochodowych. Wymaga to odpowiedniego hardware, ale ten dla przykładu jest dostępny w telefonach Samsung Galaxy S24 czy Z Fold 5. Pozostaje więc tylko aktywacja po stronie software’u. W drodze jest też odświeżone Good Lock.

One UI 7 beta 3 tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Koreańczycy nie kwapią się z rozszerzaniem dostępności One UI 7 beta. Najnowsza trzecia odsłona poglądowa nowej nakładki została udostępniona ponownie tylko dla właścicieli telefonów z serii Samsung Galaxy S24, a na starsze modele nie. Są pewne przypuszczenia mówiące o tym, że firma ograniczy program pilotażowy tylko do ostatnich smartfonów.

Jakby tego było mało, to program pilotażowy nowej nakładki ogranicza się tylko do kilku rynków. Sfinalizowana aktualizacja Samsunga oparta na Androidzie 15 powinna być gotowa pod koniec tego miesiąca lub w lutym. Wtedy rozpocznie się proces uaktualniania telefonów do najnowszego oprogramowania.

źródło: Sammobile