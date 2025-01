POCO X7 Pro 5G. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

POCO X7 Pro 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbędzie się w środę. W zasadzie jest to tylko formalność. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna, rendery i ceny POCO X7 Pro 5G. W ten sposób telefon nie skrywa już przed nami prawie żadnych tajemnic. Zobaczmy, co zaoferuje to urządzenie.

POCO X7 Pro 5G to smartfon, który w Europie (i Polsce) będzie przebrandowanym modelem Redmi Turbo 4. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Nie jest to już żadną tajemnicą, bo na kilka dni przed oficjalną premierą doszło do sporego przecieku.

Cena POCO X7 Pro 5G znana przed premierą

Ceny smartfona POCO X7 Pro 5G nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. W Europie do wyboru będą trzy konfiguracje sprzętowe telefonu. W podstawowej z 8 GB pamięci urządzenie ma kosztować 369 euro (ok. 1575 zł). Natomiast w opcji z 12 GB RAM-u będzie to 399 euro (ok. 1700 zł). Za wersję z 512 GB pamięci na dane trzeba zapłacić 429 euro (ok. 1830 zł).

Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w Polsce zapłacimy 1599, 1699 i 1799 zł. Oczywiście na start zostanie pewnie przygotowana oferta Early Bird, gdzie będzie można trochę zaoszczędzić. Szczegóły poznamy już 9 stycznia, bo tego dnia odbędzie się premiera.

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne, które widać na załączonych renderach. Są to odcienie czarny, zielony oraz czarnożółty. Wizualnie telefon jest w zasadzie kopią Redmi Turbo 4, ale z pewnymi drobnymi różnicami.

Specyfikacja techniczna smartfona POCO X7 Pro 5G

Smartfon POCO X7 Pro 5G w dużym stopniu bazuje na wspomnianym modelu Redmi Turbo 4. Jednak są pewne różnice. Ekran jest ten sam. To 6,67-calowy panel AMOLED CrystalRes o rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli i jasności do 3200 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 2560 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla ściemniania PWM 1902 Hz. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 7i.

Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Bateria jest inna. Jej pojemność zmniejszono do 6000 mAh. Nie zabrakło na szczęście wsparcie dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 90 W.

Aparat fotograficzny POCO X7 Pro 5G ma dwa obiektywy. Główny wspiera OIS i współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX882. Ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 2. Telefon ma wymiary 160,75 × 75,24 × 8,29 mm i waży 198 g. Warto dodać, że obudowa jest wodoszczelna na poziomie normy IP68.

