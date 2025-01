OnePlus 13 5G z ceną w Polsce. Ile kosztuje nowy smartfon?

OnePlus 13 5G to nowy smartfon, który w tym tygodniu debiutuje w Polsce. Ile zapłacimy za telefon? Rąbka tajemnicy uchylił jeden z polskich sklepów z elektroniką. Polska cena OnePlus 13 5G będzie wyższa od poprzednika w dniu premiery. W tym roku trzeba się szykować na wydatek o kilkaset złotych większy.

OnePlus 13 5G to smartfon, który debiutował pod koniec października. W Polsce musimy jeszcze chwilę poczekać, ale wiemy, że premiera odbędzie się 7 stycznia. Wraz z tańszym modelem 13R. Jakie będą ceny? Nowego flagowca znalazłem na stronie jednego z polskich sklepów z elektroniką. Wraz z konkretną kwotą i niestety będzie drożej.

Cena OnePlus 13 5G w Polsce

Smartfon OnePlus 13 5G pojawił się przed premierą w jednym z polskich sklepów z elektroniką na literkę „M”. Wraz z polską ceną, która została ustalona na poziomie 5299 zł. Tanio nie jest, choć trzeba to trochę rozjaśnić.

Poprzednik debiutował w kraju w dwóch wersjach, których ceny ustalono na poziomie 4499 i 4999 złotych. To oznacza, że cena OnePlus 13 5G jest wyższa, ale wspomniana kwota 5299 złotych dotyczy wersji z większą pamięcią – 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. Spodziewajmy się także wariantu z 256 GB pamięci, który powinien być o te kilkaset złotych tańszy. Nadal jednak będzie drożej względem ostatniej generacji.

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to biały, czarny i niebieski. Ta ostatnia opcja ma wykończenie obudowy imitujące skórę. Na szczęście na start została przygotowana promocja, gdzie można liczyć na atrakcyjne gratisy i w ten sposób sporo zaoszczędzić.

Specyfikacja techniczna OnePlus 13 5G

Smartfon OnePlus 13 5G to flagowiec, który ma procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon ma 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. W droższej jest to 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci na pliki.

Ekran to 6,82-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz wyróżnia się ponadto dużą jasnością maksymalną i został pokryty specjalnym szkłem ochronnym z nanokryształami, co ma zapewnić dużą odporność na upadki. Energię dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh. Oczywiście z obsługą szybkiego ładowania o mocy.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 13 5G został przeprojektowany. Główny obiektyw oraz teleobiektyw wspierają OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu. Kamera ultraszerokokątna tylko PDAF. Wszystkie trzy „oczka” zostały połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Zoom optyczny jest trzykrotny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Obudowa zapewnia ochronę przed wodą na poziomie IP69. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta.

