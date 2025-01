Samsung Galaxy A36 5G z modelem A56. To może być hit

Samsung Galaxy A36 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się wraz z modelem A56. Powinno to nastąpić w marcu 2025 r. Telefon zapowiada się ciekawie i może to być w ofercie marki prawdziwy hit. Cena smartfona Samsung Galaxy A36 5G będzie niższa względem modelu A56, a co ze specyfikacją techniczną?

Samsung Galaxy A36 5G to smartfon, który kilka miesięcy temu ujawnił nam design na renderach. Premiera telefonu ma odbyć się w marcu 2025 r. i wiemy, że zbiegnie się to w czasie z debiutem modelu A56. Zobaczmy, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna urządzenia i co już o nim wiemy.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Specyfikacja techniczna przedostała się do sieci w grudniu. Wiemy, że nowy smartfon ma płaski ekran AMOLED-owy o przekątnej około 6,64 cala i rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością do 120 Hz.

Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Jest to czip bardzo zbliżony do układu 7s Gen 2. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Oczywiście z możliwością rozbudowy z użyciem kart microSD. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh.

Aparat fotograficzny przeprojektowano i składa się z trzech obiektywów. Główny połączono z 50-megapikselowym czujnikiem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Kamera do zdjęć makro będzie współpracować z 5-megapikselowym sensorem, a przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7.

Cena modelu Samsung Galaxy A36 5G niższa od A56

Dokładne ceny smartfona Samsung Galaxy A36 5G nie są na razie znane. Wiemy jednak, że telefon będzie tańszy od modelu A56, a ten drugi ma kosztować mniej więcej tyle samo, co poprzednia generacja. To oznacza, że urządzenie będzie można kupić od około 379 euro, czyli około 1600 złotych.

Dobra cena modelu Samsung Galaxy A36 5G i liczne usprawnienia względem poprzednika mogą sprawić, że w ofercie Koreańczyków może to być prawdziwy hit. Dodajmy do tego nowy design, który w głównym stopniu bazuje na przeprojektowanym aparacie fotograficznym z wyspą w kształcie pastylki, co jest sporą zmianą od kilku lat.

Nowy smartfon zadebiutuje w marcu. Dokładna data premiery nie jest na razie znana. Najpierw, bo w styczniu, zobaczymy flagowce z serii S25. Plotki mówią o tym, że tym razem możemy zobaczyć jeszcze czwarty telefon, który w przeciekach określa się nazwą z dopiskiem Slim. Model A36 5G zadebiutuje w ofercie wraz z droższym Samsungiem Galaxy A56, który to również wprowadzi całkiem sporo zmian.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne