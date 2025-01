Samsung Galaxy S25 Ultra. Zdjęcie smartfona potwierdza dwie zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się jeszcze w styczniu 2025 r. Do sieci przedostało się zdjęcie smartfona. Fotografia ujawnia dwie zmiany, które czekają to urządzenie. Wszystko wskazuje na to, że Samsung Galaxy S25 Ultra zyska więcej krągłości. Na tym jednak nie koniec.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Przed nami premiera nowych flagowców Koreańczyków, które zobaczymy w trakcie konferencji Unpacked. Tam prawdopodobnie poznamy także model Slim. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na nowe zdjęcie, które udostępnił leaker Ice Universe. Co na nim widać?

Zdjęcie smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra potwierdza zmiany

W sieci od miesięcy krążą plotki, jakoby Samsung Galaxy S25 Ultra miał wprowadzić zmiany wizualne względem poprzednika. Tak też będzie i potwierdza to wspomniane zdjęcie. Na fotografii można zobaczyć wyłącznie część nowego telefonu. Ponadto tylko z przodu, ale i tak można dostrzec tu interesujące szczegóły.

Zdjęcie telefonu ujawnia nam ekran, który zyskał w narożnikach więcej krągłości. To sprawia, że wyświetlacz nie będzie tak bardzo prostokątny jak wcześniej. Można dostrzec coś jeszcze. To bardzo wąskie ramki wokoło ekranu. Wiemy, że mają one być rekordowo małe i pod tym względem nowy flagowiec z piórkiem S Pen ma przebić iPhone’a 16 Pro.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra wprowadzi też pewne zmiany z tyłu obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Większych modyfikacji tu nie będzie, choć pod względem sprzętowym pojawią się istotne udoskonalenia. Wiemy jednak, że pierścienie otaczające obiektywy zyskają pewne elementy dekoracyjne i to ma być różnica widoczna gołym okiem.

Samsung Galaxy S25 Ultra z premierą w styczniu

Premiera nowych flagowców koreańskiej marki odbędzie się 22 stycznia. Tego dnia firma organizuje konferencję Unpacked 2025, na której zobaczymy smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra oraz pozostałe modele z serii. Później ma ruszyć przedsprzedaż. Rynkowy debiut zaplanowano na luty.

Samsung Galaxy S25 Ultra wprowadzi różne udoskonalenia. Niedawno telefon dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam otrzymaliśmy potwierdzenie, że pod obudową znajdzie się specjalna wersja procesora Snapdragon 8 Elite. Zostanie on podkręcony i poza tym spodziewajmy się maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Bateria bez zmian. Nadal ma pojemność 5000 mAh. Ładowanie także po staremu i zostanie zapewnione wsparcie dla ładowarek o mocy do 45 W.

Nowe flagowce mogą wprowadzić nową funkcję. Jest nią wykrywanie wypadków samochodowych, co znamy z telefonów Google oraz Apple. Na razie nie wiadomo, czy takie rozwiązanie trafi też do serii S24 czy modelu Z Fold 5, które to mają odpowiednie czipy. Możliwe, że stanie się tak wraz z aktualizacją do One UI 7, ale na razie to nic pewnego.

