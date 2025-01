iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim. Są nowe informacje o cenach

iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim to dwa składane smartfony, które w przeciekach pojawiają się od dłuższego czasu. Premiera obu telefonów odbędzie się jeszcze w 2025. Najpierw mamy zobaczyć urządzenie Koreańczyków, a potem Apple. Jakie będą ceny tych modeli?

Ceny iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim

Koreańskie media raportują, że iPhone 17 Air ma zastąpić w ofercie model Plus. W zasadzie to słyszymy o tym nie pierwszy raz. To oznacza, że cena telefonu powinna być zbliżona do tych urządzeń. W Stanach Zjednoczonych jest to kwota na poziomie 899 dolarów (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej).

To dobra wiadomość, bo ceny smartfona iPhone 17 Air nie będą wygórowane. Pomimo pewnej innowacyjności związanej z grubością obudowy, która w przypadku telefonów Apple będzie rekordowo cienka. Z drugiej strony wiemy, że to pociągnie za sobą sporo kompromisów związanych ze specyfikacją techniczną i wyposażeniem. Bez cięć się nie obejdzie.

Natomiast Samsung Galaxy S25 Slim ma być tańszy od modelu Ultra, czyli nadchodzącego flagowca z piórkiem S Pen. Jego ceny mają zaczynać się w Polsce od około 6,5 tys. złotych. Tak więc cienki telefon Koreańczyków może wypełnić pod tym względem lukę między modelami Plus i Ultra.

Samsung Galaxy S25 Slim i iPhone 17 Air z premierą w 2025 roku

Wiemy, że najpierw na rynku zadebiutuje Samsung Galaxy S25 Slim. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to urządzenie zostanie pokazane już w trakcie styczniowej konferencji Unpacked. Wtedy jednak nie odbędzie się jego właściwa premiera. Smartfon ma trafić na rynek dopiero za kilka miesięcy. Plotki mówią o drugim kwartale 2025 r.

Natomiast iPhone 17 Air pojawi się dopiero w drugiej połowie 2025 r. Ma on być częścią wrześniowego portfolio Apple, gdzie mamy zobaczyć łącznie cztery nowe smartfony z logo nadgryzionego jabłka, w tym dwa modele Pro.

Na razie nie wiadomo, który z nich będzie cieńszy. Koreańskie źródło raportuje, że iPhone 17 Air zostanie zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 6,25 mm. Będzie to najcieńszy telefon Apple w historii. To jednak sprawi, że firma umieści w nim tylko pojedynczy aparat fotograficzny czy jeden głośnik, bo dla drugiego zabrakło miejsca.

Samsung Galaxy S25 Slim (według plotek) zaoferuje znacznie lepszy aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP zapożyczonym z modelu Ultra. Choć w tym przypadku zapewne też pojawią się pewne kompromisy. Bez tego się nie obejdzie.

