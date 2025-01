Redmi Turbo 4 zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Redmi Turbo 4 to nowy smartfon submarki Xiaomi. Jego premiera na rynkach globalnych odbędzie się pod nazwą POCO X7 Pro. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem konkretna. Natomiast cena Redmi Turbo 4 nie jest wygórowana. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon ma do zaoferowania i kiedy zobaczymy g poza Chinami.