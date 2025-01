Redmi Note 14 Pro Plus z datą premiery. Co jeszcze pokaże Xiaomi?

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon Xiaomi, który zadebiutuje globalnie w styczniu 2025 r. Marka przerwała milczenie i została podana data premiery. Poza modelem Redmi Note 14 Pro Plus zobaczymy także inne nowości. Są to pozostałe telefony z nowej serii submarki Xiaomi. Spodziewamy się też smartwatcha i słuchawek.

Redmi Note 14 Pro Plus to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów Xiaomi, choć jego debiut właściwie odbył się już kilka miesięcy temu. Jednak wtedy miało to miejsce tylko w Chinach. W Europie i Polsce nadal czekamy. Na szczęście niedługo i została podana data premiery. Kiedy zobaczymy to urządzenie?

Data premiery Redmi Note 14 Pro Plus i innych nowości Xiaomi

Datą premiery nowej serii telefonów submarki Xiaomi jest 10 stycznia. Tego dnia odbędzie się globalny debiut całej serii. Poza tym powinniśmy zobaczyć także inne nowości. Zacznijmy jednak od telefonów. Spodziewamy się następujących modeli:

Redmi Note 14 Pro Plus

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 4G

Wiemy, że ceny nowych smartfonów Xiaomi mają wahać się w przedziale pomiędzy 240-498 euro. Rozstrzał jest więc całkiem spory, ale seria obejmuje modele z różną specyfikacją techniczną – od dosyć podstawowej na średniej półce wyższej skończywszy.

Spodziewamy się także innych produktów. Te nowości to smartwatch Redmi Watch 5 oraz słuchawki bezprzewodowe Buds 6 Pro. Ich premiera również wcześniej odbyła się w Chinach. Teraz czekamy tylko na debiut na globalnych rynkach.

Polski Redmi Note 14 Pro Plus inny od chińskiego

Warto również mieć na uwadze, że polski Redmi Note 14 Pro Plus nie będzie tym samym telefonem, który pod koniec września debiutował w Chinach. Xiaomi zdecydowało się na wprowadzenie pewnych zmian. Dlatego specyfikacja techniczna będzie nieco inna.

Przede wszystkim będzie to inny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem Samsunga. Chiński smartfon ma 50-megapikselowy czujnik OVX8000. Niestety zabraknie teleobiektywu z sensorem 50 MP. Zastąpi go prostsza kamerka 2 MP do zdjęć makro. Pozostała specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli i jasności do 2500 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 2 MP

bateria o pojemności 6200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

210,8 g

IP69

Android z HyperOS

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to Frost Blue, Lavender Purple oraz Midnight Black. Warto dodać, że w Chinach zadebiutował model Turbo 4, który w Europie pojawi się jako POCO X7 Pro.

źródło