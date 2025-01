Realme 14 Pro Plus 5G. Specyfikacja smartfona w sieci

Realme 14 Pro Plus 5G to nowy superśredniak marki, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2025 r. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Telefon Realme 14 Pro Plus 5G zapowiada się ciekawie. Pod obudową znajdzie się duża bateria.

Realme 14 Pro Plus 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Nowy średniak zapowiada się ciekawie, o czym świadczy jego częściowa specyfikacja techniczna krążąca po sieci. Plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się jeszcze przed końcem stycznia 2025 r. Tymczasem zobaczmy sobie, co to urządzenie ma zaoferować pod kątem wyposażenia.

Specyfikacja smartfona Realme 14 Pro Plus 5G

Smartfon Realme 14 Pro Plus 5G otrzyma 6,82-calowy ekran o rozdzielczości 1.5K oraz wąskimi ramkami, których grubość nie przekroczy 1,6 mm. Aparat będzie potrójny. Główny sensor to Sony IMX896 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny ma współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 50-megapikselowym IMX882. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Wiemy również, że w telefonie znajdzie się sporo bateria o pojemności 6000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Całość zostanie zamknięta w obudowie o grubości 7,99 mm, która jest zgodna z normą IP69. Smartfon waży 194 g. Za obliczenia ma tu odpowiadać Snapdragon 7s Gen 3.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło