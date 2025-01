OnePlus Nord 5 aka Ace 5V w przecieku. Jest specyfikacja

OnePlus Nord 5 to smartfon ze średniej półki cenowej, którego premiera odbędzie się w tym roku. Powinno to nastąpić jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Najpierw jednak zobaczymy jego protoplastę, czyli model Ace 5V. Urządzenie nie zostało w pełni dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Czego mamy się spodziewać?

Specyfikacja OnePlus Nord 5 będzie mocna

A już z pewnością będzie tak w przypadku procesora. Smartfon OnePlus Nord 5 ma otrzymać nowy procesor dla tak zwanych prawie flagowców. Będzie to niezapowiedziany jeszcze czip Dimensity 9350 firmy Mediatek. Co to za układ i jakiej wydajności można oczekiwać?

Leaker Digital Chat Station, który w przeszłości nie raz serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki, twierdzi, że czip Dimensity 9350 można w zasadzie nazwać układem „9300++”. To oznacza, że będzie mocniejszy od MediaTeka 9300, który jest naprawdę wydajnym SoC. Ma on konkurować na rynku ze Snapdragonem 8s Elite, którego spodziewamy się na przykład w Xiaomi CIVI 5 Pro.

Procesor to nie wszystko, co już wiemy. Przecieki mówią również o tym, że OnePlus Nord 5 otrzyma ekran OLED-owy z wąskimi ramkami i rozdzielczości 1.5K. Ma to być płaski wyświetlacz. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności aż 7000 mAh! Pewnie nie zabraknie także wsparcia dla całkiem szybkiego ładowania. Będzie to więc bardzo dobre połączenie.

OnePlus Nord 5 także jako model Ace 5V

Jak już wspomnieliśmy, Nord 5 to smartfon, który zadebiutuje na międzynarodowych rynkach, ale najpierw odbędzie się premiera jego chińskiego odpowiednika i tutaj spodziewajmy się nazwy OnePlus Ace 5V. Model 3V debiutował w marcu, a więc pewnie jego następca pojawi się jeszcze w tym kwartale.

Na premierę smartfona OnePlus Nord 5 poczekamy dłużej, bo pewnie do drugiego kwartału 2025 r. Oczywiście wcale nie musi to być dokładna kopia modelu Ace 5V. Mogą pojawić się pewne modyfikacje i różnice względem obu telefonów i tak było również w przypadku zeszłorocznych urządzeń, gdzie producent zdecydował się na różne modyfikacje.

Możemy bezpiecznie przyjąć, że nowy średniak marki zadebiutuje w Europie (i także w Polsce) w okolicy maja lub czerwca tego roku. Do tego czasu pewnie nie poznamy wszystkich szczegółów, ale już po premierze modelu Ace 5V będzie wiadomo naprawdę sporo. Ceny również nie są znane i powinny zostać ujawnione bliżej oficjalnej prezentacji.

W styczniu czeka nas premiera modeli 13 i 13R. W drodze są także nowe smartwatche marki. Wśród nich jest zegarek Watch 3 Pro.

