One UI 7 i Good Lock. Samsung szykuje ważne zmiany

One UI 7 wprowadzi różne nowości oraz zmiany. Ważne z nich obejmą Good Lock. Aplikacja zostanie udostępniona przez firmę Samsung globalnie dla wszystkich użytkowników i będzie ją można pobrać ze Sklepu Play. Oczywiście nowe Good Lock dla One UI 7 będzie dostępne także z poziomu platformy Galaxy Store.

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Publiczny program pilotażowy wystartował niespełna miesiąc temu i wiemy, że oprogramowanie wprowadzi mnóstwo nowości. Ważne zmiany obejmą także platformę Good Lock. Co szykują Koreańczycy dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy?

Good Lock dla One UI 7 dostępne globalnie

Samsung planuje wraz z aktualizacją One UI 7, której spodziewamy się później w tym kwartale, istotne zmiany obejmujące Good Lock. Koreańczycy chcą udostępnić platformę globalnie i stanie się ona dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń marki.

„Począwszy od One UI 7.0 Good Lock można pobrać ze Sklepu Play, jak również Galaxy Store oraz używać we wszystkich krajach. Jest to coś, o co prosiło wielu klientów i spodziewamy się, że zapewni to wygodniejszy dostęp większej liczbie użytkowników Galaxy.”

Powyższe słowa zostały udostępnione przez jednego z pracowników firmy Samsung na łamach oficjalnego forum Koreańczyków. Nie są to więc plotki, a pewna informacja. Oprogramowanie będzie można pobierać nie tylko ze sklepu Koreańczyków, czyli Galaxy Store. Będzie to możliwe również z poziomu Sklepu Play, co jest świetną wiadomością.

One UI 7 to także inne zmiany w Samsung Good Lock

Wraz z One UI 7 Samsung planuje także inne zmiany oraz nowości, które obejmują Good Lock. Globalna dostępność platformy to nie wszystko. Aplikacja została przeprojektowana. Elementy interfejsu zmodyfikowano w taki sposób, aby całość była bardziej przyjazna dla użytkowników.

Pojawia się m.in. sekcja Moja strona, która ułatwi zarządzanie aplikacjami Good Lock. Następnie mamy nowe filtry dla określonych modułów. Ponadto część aplikacji, które obecnie nie są dostępne w One UI 7, zostaną zaktualizowane oraz przystosowane pod kątem nowego oprogramowania.

Good Lock to platforma Samsunga, która pozwala na wprowadzanie do oprogramowania w telefonach Koreańczyków większych zmian, bez potrzeby rootowania czy stosowania skomplikowanych modów. Obecnie jest ona dostępna tylko z poziomu sklepu Galaxy Store i jej struktura jest ograniczona.

Samsung miał duży poślizg w pracach nad aktualizacją do Androida 15 z nakładką One UI 7, w której niedawno doszukano się nowych składaków firmy. Publiczny program pilotażowy przeciągał się w czasie i został uruchomiony dopiero na początku grudnia. Finalne uaktualnienie powinno być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Proces aktualizacji starszych telefonów marki do nowego oprogramowania powinien rozpocząć się za kilka tygodni.

