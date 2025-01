Samsung Galaxy S25 Ultra. Pod obudową specjalny czip

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite. Okazuje się jednak, że będzie to specjalny czip. Potwierdzają to benchmarki. W bazie jednego z nich znaleziono telefon Samsung Galaxy S25 Ultra, który pod obudową ma podkręcony układ Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zadebiutuje za kilka tygodni. Premiera odbędzie się w drugiej połowie tego miesiąca. Wiemy, że nowy flagowiec Koreańczyków otrzyma mocny procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Nie będzie to jednak zwykły, a specjalny czip. Skąd to wiemy?

Samsung Galaxy S25 Ultra ma czip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench. To model ukrywający się pod nazwą SM-9380. Jest to wariant nowego telefonu na chiński rynek. Testowane urządzenie miało procesor Snapdragon 8 Elite, ale nie jest to zwykła wersja tego czipu.

Smartfon znaleziony w bazie benchmarku Geekbench miał specjalny czip Qualcomma. Jest nim Snapdragon 8 Elite for Galaxy, który nieco różni się od układu, który znajduje się w telefonach chińskich marek. Producent zwiększył w nim zegary taktujące rdzenie. W testowanej konfiguracji dwa rdzenie CPU pracowały z częstotliwością 4,47 GHz, a pozostałe sześć 3,53 GHz.

Testowany w Geekbench Samsung Galaxy S25 Ultra miał ponadto 12 GB pamięci operacyjnej. Wiemy jednak, że w wyższych konfiguracjach sprzętowych otrzyma nawet 16 GB RAM-u. Całość pracowała pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków, czyli One UI 7. Widzimy jednak, że uzyskane wyniki nie są rekordowe. W przypadku benchmarku Multi-Core nie udało się osiągnąć bariery w postaci 10 tys. punktów.

Premiera Samsung Galaxy S25 Ultra na Unpacked

Oficjalna premiera nowych flagowców Koreańczyków zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że Samsung Galaxy 25 Ultra i pozostałe dwa modele z nowego trio zadebiutują w trakcie konferencji Unpacked. Odbędzie się ona 22 stycznia i wtedy poznamy wszystkie szczegóły, w tym związane z cenami.

Plotki mówią o tym, że nowe smartfony w Europie nie podrożeją. W Polsce powinniśmy kupić je w tych samych cenach, co modele poprzedniej generacji. To oznacza, że za flagowca Samsung Galaxy S25 Ultra trzeba będzie zapłacić co najmniej około 6,5 tys. zł. W ramach oferty na start klienci pewnie otrzymają za takie same pieniądze więcej pamięci, jak to było przed laty.

Nowy flagowiec Koreańczyków z piórkiem S Pen ma być dostępny w łącznie aż siedmiu kolorach obudowy. Cztery z nich to wersje podstawowe, które będzie można zakupić poprzez różne kanały dystrybucji. Natomiast pozostałe trzy pozostaną ekskluzywne dla sklepu internetowego producenta.

źródło, foto otwierające: Pexels/Rubaitul Azad