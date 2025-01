Samsung Galaxy A56 5G z ceną. Jest też specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A56 5G zadebiutuje jeszcze w tym kwartale 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona, która zwiastuje pewne zmiany. Przy okazji dowiadujemy się, jaka ma być cena modelu Samsung Galaxy A56 5G. Telefon powinien trafić do oferty w cenie zbliżonej do poprzednika.

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Premiera telefonu zbliża się coraz większymi krokami. Spodziewamy się, że urządzenie pojawi się w ofercie w drugiej połowie pierwszego kwartału 2025 r. Cena pozostawała dotychczas tajemnicą. Teraz do sieci przedostały się informacje, które ujawniają kwotę na jednym z rynków. Ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie?

Cena modelu Samsung Galaxy A56 5G

Informacje związane z ceną modelu Samsung Galaxy A56 5G podał leaker The Galox, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. Źródło twierdzi, że za nowy telefon w Wielkiej Brytanii trzeba będzie zapłacić 439 funtów, czyli około 2260 zł.

Cena smartfona w Polsce nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się kwot zbliżonych do poprzednika. W podstawowej konfiguracji sprzętowej Samsung Galaxy A56 5G w kraju będzie pewnie dostępny za około 2199 zł. Za wersję z większą pamięcią zapłacimy zapewne 300-400 zł więcej.

Wiemy, że nowy smartfon ma być dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Będą to takie same warianty, jak w przypadku modelu A55. W podstawowej wersji telefon otrzyma 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. W droższe 12 GB RAM-u oraz 256 pamięci na dane.

Częściowa specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A56 5G

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jeszcze znana, ale mamy już sporo szczegółów. Telefon ma ekran Dynamic AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Pod obudową smartfona znajdzie się autorski procesor Exynos 1580, czyli nowy czip Koreańczyków. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Na uwagę zasługuje jednak wsparcie dla szybszej ładowarki o mocy 45 W, co wcześniej było zarezerwowane dla droższych telefonów producenta. Ramka wykonana jest z aluminium, a tylny panel został pokryty szkłem.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A56 5G został przeprojektowany. Producent zdecydował się na powrót wyspy w kształcie pastylki. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowm. Ostatni współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli, co również jest nowością. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło