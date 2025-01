Samsung Galaxy S25 Ultra. One UI 7 może wnieść ciekawą nowość

Samsung Galaxy S25 Ultra zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nowym flagowcem Koreańczyków ma pojawić się ciekawa nowość, która powinna być częścią One UI 7. Jest nią wykrywanie wypadków samochodowych. Wiemy, że Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma stosowny czujnik, który ma być odpowiedzialny za działanie funkcji.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Premiera flagowca odbędzie się już za kilka tygodni. Nie dziwi więc, że do sieci przedostaje się coraz więcej informacji obejmujących nowości. Jedna z nich może zadebiutować wraz z One UI 7, czego doszukał się serwis źródłowy. Koreańczycy pracują nad tym od miesięcy i prawdopodobnie uda się to w końcu sfinalizować.

Samsung Galaxy S25 Ultra i wykrywanie wypadków

Serwis źródłowy doszukał się informacji o funkcji w kodzie One UI 7 (gdzie znalezione także pewne szczegóły o nowych składakach), a dokładniej wersji firmware dla smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra, który „przekopano” na możliwe sposoby. Tam znaleziono pewne wzmianki dotyczące funkcji, którą jest wykrywanie wypadków samochodowych. Samo rozwiązanie nie jest nowe.

Podobną funkcję oferują już wybrane telefony konkurencyjnych firm. Wykrywanie wypadków samochodowych jest dostępne w iPhone’ach czy modelach z serii Google Pixel. Wygląda na to, że wraz z oprogramowaniem One UI 7 podobna funkcja pojawi się w modelach Koreańczyków. Na razie pewnym jest, że odpowiedni sensor jest w telefonie Samsung Galaxy S25 Ultra, ale nie ma pewności, że czujnik mają także pozostałe z nowych smartfonów.

Nowość z One UI 7 tylko dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra

Warto mieć na uwadze, że Koreańczycy pracują nad tym rozwiązaniem nie od dziś. Po raz pierwszy udało się je znaleźć w nakładce firmy z numerkiem 5.1.1 z 2023 r. Jakby tego było mało, to stosowne czujniki mają także wybrane starsze telefony firmy. Doszukano się ich modelach Samsung Galaxy S24 Ultra oraz Z Fold 5. Co to oznacza?

Producent może po prostu włączyć na tych urządzeniach wykrywanie wypadków samochodowych wraz z aktualizacją. Z drugiej strony w obecnych kompilacjach One UI 7 beta dla modeli z serii S24 nie ma żadnych śladów o tej funkcji. Co nie zmienia faktu, że z czasem może się pojawić.

Koreańczycy mogą też chcieć w ten sposób podkreśli wyjątkowość smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra i aktywować funkcję wyłącznie w tym smartfonie. Natomiast w starszych telefonach, pomimo aktualizacji do One UI 7, już nie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Dokładne plany producenta w tej kwestii pozostają owiane tajemnicą.

Spodziewajmy się, że Samsung rozpocznie proces aktualizacji do One UI 7 dla starszych telefonów najwcześniej pod koniec stycznia lub w lutym. Do tego czasu czeka nas jeszcze kilka testowych wydań beta. Program pilotażowy wystartował dopiero na początku grudnia.

