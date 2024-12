Xiaomi 16 otrzyma aparat jak Pro. W drodze istotne nowości

Xiaomi 16 i 16 Pro to smartfony, które zobaczymy jesienią 2025 r. W Polsce pewnie trochę później. W sieci pojawiły się plotki obejmujące nowości szykowane przez producenta. Aparat fotograficzny Xiaomi 16 ma dostać rozwiązanie znane dotychczas z modeli Pro. Jest to specjalny obiektyw, który zapewnia lepszy zoom.

Xiaomi 16 i 16 Pro to jedne z pierwszych flagowców, które dostaną czipy Snapdragon 8 Elite 2. Premiera telefonów powinna odbyć się w okolicy drugiej połowy października 2025 r. Tak więc trochę jeszcze na nie poczekamy. Tymczasem napływają do nas informacje obejmujące pewne nowości, które planuje zaimplementować producent. Co to takiego?

Aparat Xiaomi 16 z funkcją jak w modelach Pro

Xiaomi 16 Pro to droższy z dwóch nowych smartfonów marki i jest oczywiście pewne, że otrzyma nieco lepszy aparat fotograficzny względem mniejszego telefonu. Możliwe jednak, że w 2025 r. różnice nie będą już tak wielkie jak dotychczas. Tańszy model ma dostać specjalny obiektyw, który dotychczas nie był tu dostępny.

Tym obiektywem jest wyspecjalizowany teleobiektyw peryskopowy. Rozwiązanie znamy z wielu flagowców z Androidem i jego implementację w iPhone’ach rozważa także Apple. Kamera ma trafić również do mniejszego modelu z serii Xiaomi 16 i będzie to nowość. Dotychczas producent zarezerwował taką funkcję jedynie dla modeli Pro.

To oznacza, że mniejszy z nowych flagowców chińskiej marko otrzyma aparat fotograficzny, który być może nie będzie aż tak mocno odbiegał od kamery modeli Pro. Teleobiektyw peryskopowy zapewni większe możliwości z zakresu zoomu. Firma pewnie wierzy, że w ten sposób uda się jej zwiększyć sprzedaż tańszego smartfona. Co pewnie jest wykonalne.

Częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi 16

Na temat Xiaomi 16 wiadomo obecnie bardzo niewiele. Co nie powinno dziwić, bo do premiery pozostało jeszcze pewnie około 10 miesięcy. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Pewne szczegóły jednak już są. Co wiemy o tym urządzeniu?

Jedną z najważniejszych informacji związanych z modelem Xiaomi 16 może być to, że smartfon pozostanie zamknięty w kompaktowej obudowie. Urządzenie ponownie ma dostać ekran OLED-owy o przekątnej 6,36 cala, który jest obecny w serii od kilku lat. To dobra wiadomość dla tych użytkowników, którzy nie szukają zbyt dużego telefonu.

Pod obudową znajdzie się oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite 2, czyli kolejny SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Xiaomi 16 będzie jednym z pierwszych telefonów na rynku z tym układem. Oczywiście trafi on także do innych modeli z półki premium, w tym smartfonów OnePlus 14, serii Samsung Galaxy S26 i nie tylko.

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Możemy jednak być pewni, że specyfikacja techniczna smartfona nie zostanie dochowana w tajemnicy do premiery. Sporo szczegółów powinniśmy poznać bliżej debiutu.

