Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i Fold SE 2 znalezione w One UI 7 beta

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i Fold SE 2 to składane smartfony Koreańczyków, których premiera odbędzie się w 2025 r. Znaleziono je w kodzie One UI 7 beta, czyli nowego oprogramowanie marki. Wiemy, pod jakimi nazwami ukrywają się smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i Fold SE 2. Kiedy je zobaczymy?

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 oraz Z Fold SE 2. generacji to składane smartfony, które koreański gigant szykuje z myślą o 2025 r. Wiemy, że w drodze jest także najtańszy model z linii FE. Tymczasem trzy pierwsze zostały znalezione w kodzie oprogramowania One UI 7 beta, które obecnie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego. Czego się dowiadujemy?

Samsung Galaxy Z Fold 7 i SE 2 w kodzie One UI 7 beta

Zacznijmy od droższych telefonów. Koreańczycy szykują dwa składane smartfony z wyższej półki cenowej na 2025 r. Są to modele Samsung Galaxy Z Fold 7 i SE 2, które w przeciekach pojawiają się od jakiegoś czasu. W kodzie One UI 7 beta znaleziono dwie nazwy kodowe. To SM-F966 oraz SM-F968.

Telefon ukrywający się pod nazwą SM-F966 to Samsung Galaxy Z Fold 7, który ma wprowadzić różne zmiany względem poprzednika. W tym obejmujące obsługę ekranu z użyciem piórka S Pen. Firma dąży do odchudzenia konstrukcji, a to wymaga modyfikacji związanych z dygitalizerem. Poza tym wiemy, że urządzenie ma kryptonim Q7.

Natomiast model SM-F968 to Samsung Galaxy Z Fold SE 2. generacji, czyli specjalna wersja składanego smartfona, której pierwsza edycja została wprowadzona na rynek jesienią 2024 r. Urządzenie będzie droższe, ale zaoferuje także więcej możliwości oraz lepszą specyfikację techniczną. Ten sprzęt rozwijany jest pod nazwą kodową Q7M.

Niestety beta One UI 7 nie ujawnia nam więcej szczegółów o tych składakach. Poznaliśmy tylko ich nazwy kodowe w nomenklaturze producenta. W ten sposób dostaliśmy także potwierdzenie, że powstają.

One UI 7 beta potwierdza także model Samsung Galaxy Z Flip

W kodzie One UI 7 beta został znaleziony także tańszy telefon. Jest nim model Samsung Galaxy Z Flip 7, który ukrywa się pod nazwą SM-F751. To składany smartfon z klapką, który otrzyma słabsze komponenty względem Z Foldów, ale jego cena będzie dzięki temu niższa.

Serwis źródłowy nie doszukał się jednak w oprogramowaniu One UI 7 beta smartfona Z Flip FE, czyli jeszcze tańszego urządzenia z serii Fan Edition. Wiemy, że taki telefon jest w przygotowaniu i jego cena ma być atrakcyjna. Na temat jego specyfikacji technicznej wiadomo jednak na razie bardzo niewiele. Jedno jest pewne i firma będzie musiała zdecydować się na jakieś kompromisy.

Premiera składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 ma odbyć się latem 2025 r. Spodziewajmy się, że nastąpi to w lipcu. Na model SE 2 pewnie poczekamy trochę dłużej. Najpierw zobaczymy serię S25. Potem nowe średniaki i wśród nich będzie Galaxy A56 5G.

