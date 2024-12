Samsung Galaxy S25 Ultra. Specyfikacja już bez tajemnic

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna smartfona. Pod tym względem Samsung Galaxy S25 Ultra nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Względem poprzednika pojawią się różne udoskonalenia, w tym lepszy aparat fotograficzny.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Premiera odbędzie się w styczniu. Obecnie telefon znajduje się w ogniu przecieków. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Nowy flagowiec Koreańczyków zapowiada się naprawdę ciekawie i nowe informacje na jego temat dostarczył leaker Yogesh Brar.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra to mocny flagowiec, który otrzyma mocne wyposażenie. Z informacji ujawnionych przez źródło wynika, że ekran to 6,8-calowy wyświetlacz OLED-owy wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy rozdzielczość obrazu na poziomie QHD+. Spodziewajmy się także dużej jasności maksymalnej i nowego szkła ochronnego Corninga.

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Tutaj bez zaskoczeń. Na uwagę zasługuje jednak zwiększony rozmiar pamięci operacyjnej RAM. Telefon zaoferuje pod tym względem maksymalnie 16 GB. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca.

Bateria bez zmian. Nadal będzie to akumulator o pojemności 5000 mAh. Podobnie w przypadku ładowania. Samsung Galaxy S25 Ultra zaoferuje jedynie wsparcie dla ładowarek o mocy do 45 W. Udoskonalenia czekają nas w przypadku ładowarek bezprzewodowych.

Samsung Galaxy S25 Ultra ma nowy aparat

Nowy smartfon Koreańczyków otrzyma również udoskonalony aparat fotograficzny. Główny sensor nadal ma 200-megapikselową matrycę. Jednak pojawią się dwa 50-megapikselowe czujniki. Zostaną one połączone z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jednym z teleobiektywów. Drugi z nich nadal ma współpracować z 10-megapikselowym sensorem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Wiemy, że to samo rozwiązanie ma trafić do tańszego modelu A56 5G.

Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką firmy, którą jest One UI 7 znajdującą się obecnie na etapie publicznych beta testów. Program pilotażowy uległ sporym opóźnieniom i są pewne przesłanki mówiące o tym, że nie obejmie on innych telefonów poza serią S24.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji Unpacked planowanej na 22 stycznia. Potem ruszy przedsprzedaż. Natomiast rynkowy debiut ma odbyć się w lutym. Ceny nowych telefonów marki prawdopodobnie pozostaną w Polsce bez większych zmian.

źródło