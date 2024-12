Huawei Pura 80 Ultra otrzyma konketny aparat. Wycieka specyfikacja

Huawei Pura 80 Ultra to nadchodzący fotoflagowiec marki, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Smartfon ma dostać konkretny aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna Huawei Pura 80 Ultra i są to głównie informacje związane z kamerą telefonu.