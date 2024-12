Xiaomi Mix Flip 2 z szybszą premierą. Co ze specyfikacją smartfona?

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Wygląda na to, że w niespełna rok po poprzedniku. Do sieci przedostała się także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się, że Xiaomi Mix Flip 2 wprowadzi różne udoskonalenia względem pierwszej generacji składaka.

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, który znajduje się już na etapie przygotowań. Wiemy to m.in. za sprawą bazy IMEI. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu i jak ma prezentować się jego specyfikacja techniczna? Pewne odpowiedzi ujawnia nam leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki.

Kiedy premiera składanego smartfona Xiaomi Mix Flip 2?

Poprzednik debiutował w Chinach w lipcu br. Kilka tygodni później trafił do oferty w Europie. Wygląda na to, że na Xiaomi Mix Flip 2 nie będziemy musieli czekać rok. Premiera ma odbyć się w krótszym czasie. Dokładny termin nie jest oczywiście znany, ale leaker twierdzi, że nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2025 r.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 zadebiutuje pewnie w drugim kwartale 2025 r. To oznacza, że zobaczymy go w ofercie wiosną lub wczesnym latem. Dotyczy to oczywiście chińskiego rynku. W Europie zapewne poczekamy dłużej. Źródło informacji dodało, że pierwsza generacja sprzedaje się naprawdę dobrze i dlatego producent planuje iść za ciosem.

Nowy telefon na Starym Kontynencie pewnie nie pojawi się wcześniej niż latem. To oznacza, że w Polsce trzeba pewnie będzie poczekać do trzeciego kwartału 2025 r. Jest jednak szansa, że nie do września i nastąpi to trochę wcześniej.

Częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 2

Smartfon Xiaomi Mix Flip 2 ma wprowadzić różne udoskonalenia względem pierwszej generacji telefonu. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale o tym urządzeniu wiadomo coraz więcej. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Źródło ujawniło także, że nowy składany smartfon wprowadzi dwie istotne nowości, których zabrakło w poprzedniku. Pierwszą jest obsługą ładowania bezprzewodowego. Drugą obudowa zgodna z normą ochronną IPX8, a więc będzie ona odporna na wodę. Ponadto konstrukcja ma być cieńsza, a urządzenie wszechstronniejsze.

Warto dodać, że Xiaomi Mix Flip 2 został jakiś czas temu dostrzeżony w bazie IMEI. Tam znaleziono dwa modele ukrywające się pod nazwami kodowymi 2505APX7BC oraz 2505APX7BG. Pierwszy to model dla rynku chińskiego. Natomiast drugą wersją jest telefon z międzynarodowej dystrybucji, którą z czasem kupimy także w Polsce.

Więcej informacji nie jest na razie znanych. Możemy jednak się spodziewać, że nowy składany smartfon nie zostanie dochowany w tajemnicy do dnia premiery. Bliżej debiutu zapewne poznamy znacznie więcej szczegółów. Wcześniej, bo w lutym, zobaczymy fotoflagowca 15 Ultra.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina