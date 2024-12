Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma różne kolory obudowy. Wśród nich będzie wariant niebieski. Do sieci przedostała się grafika, która ujawnia ten konkretny odcień. Niebieski Samsung Galaxy S25 Ultra może was jednak nieco rozczarować. Nie jest to intensywny kolor i jego zabarwienie raczej odbiega od wyobrażeń.