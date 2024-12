Xiaomi 15 Ultra dostanie hybrydowy zoom AI. Kiedy premiera smartfona?

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, którego premiera zbliża się wielki krokami. Kiedy smartfon pojawi się w ofercie i jaki otrzyma aparat? Kamera Xiaomi 15 Ultra zapewni hybrydowy zoom AI, który pozwoli na uzyskanie 100-krotnego przybliżenia. Niestety, na debiut nowego telefonu chińskiej marki jeszcze trochę poczekamy.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2025 r. Pytanie tylko: kiedy? Nowy fotoflagowiec ma dostać aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Wśród nich jest funkcja, która nazywa się hybrydowy zoom AI. Co to takiego?

Hybrydowy zoom AI w kamerze Xiaomi 15 Ultra

Smartfon Xiaomi 15 Ultra otrzyma aparat fotograficzny, który przeprojektowano. Mogliśmy go zobaczyć już wcześniej na renderach. Producent postawił na pewne zmiany dotyczące wykorzystanych sensorów. Tym razem nie wszystkie będą 50-megapikselowymi czujnikami.

Telefon otrzyma aparat z funkcją o nazwie hybrydowy zoom AI. Jego działanie ma opierać się na specjalnym teleobiektywie peryskopowym, który zostanie połączony z 200-megapikselowym sensorem dostarczonym przez Samsunga. Rozwiązanie ma zapewnić możliwość uzyskania 100-krotnego przybliżenia. Spodziewajmy się, że sztuczna inteligencja zadba o poprawę jakości obrazu i pozwoli na uwydatnienie większej ilości szczegółów.

Główny sensor kamery Xiaomi 15 Ultra to 1-calowy Sony LYT 900, który zostanie połączony z obiektywem szerokokątnym. Aparat ultraszerokokątny i jeden z teleobiektywów mają współpracować z 50-megapikselowym czujnikami Samsung JN5.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 15 Ultra?

Nowe informacje związane z premierą fotoflagowca Xiaomi 15 Ultra ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał sprawdzone plotki z obozu marki i mówił o debiucie w pierwszym kwartale 2025 r. Teraz ma bardziej precyzyjne szczegóły. Smartfon zostanie zaprezentowany pod koniec lutego.

Możliwe, że globalna premiera Xiaomi 15 Ultra może odbyć się na początku marca. W trackie barcelońskich targów MWC 2025. Na razie jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone i są to wyłącznie przypuszczenia.

Specyfikacja techniczna nowego fotoflagowca marki będzie naprawdę mocna. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium. Następnie mamy wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości 2K czy dużą baterię o pojemności 6000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską producenta, czyli nakładką HyperOS 2.

Chiński wariant Xiaomi 15 Ultra ma dostać specjalną edycję. Ma ona zapewnić łączność satelitarną Tiantong i Beidou. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery.

