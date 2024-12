Samsung Galaxy A56 5G. Kolejna nowość potwierdzona

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Premiery telefonu spodziewamy się w pierwszym kwartale 2025 r. W zeszłym miesiącu poznaliśmy jego design. Teraz światło dzienne ujrzała kolejna nowość. Tym razem za sprawą strony organizacji Bluetooth SIG, gdzie urządzenie certyfikowano przed rynkowym debiutem.

Nowość z modelu Samsung Galaxy A56 5G obejmuje łączność

Samsung Galaxy A56 5G został dostrzeżony na stronie Bluetooth SIG pod nazwą kodową SM-A566B_DS. Jest to wariant nowego telefonu z dual SIM, czyli obsługą dwóch kart. To właśnie tutaj ujawniono pewną nowość, która dotyczy łączności bezprzewodowej. Co to takiego?

Nowy smartfon Koreańczyków otrzyma moduł Bluetooth 5.4. Nie jest to najnowszy standard niebieskiego ząbka, bo tym jest wersja 6.0, ale i tak względem modelu A55 (który ma Bluetooth 5.3) jest to zmiana na plus. W zasadzie nie stanowi to jednak zaskoczenia. Dlaczego?

Samsung Galaxy A56 5G otrzyma procesor Exynos 1580, który to zintegrowano z modułem łączności bezprzewodowej z obsługą standardów Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4. Ten drugi zapewni stabilniejsze połączenia z akcesoriami, na przykład słuchawkami bezprzewodowymi.

Samsung Galaxy A56 5G to także inne zmiany

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A56 5G wprowadzi także wiele innych zmian względem poprzednika. Tą najbardziej rzucającą się w oczy jest przeprojektowany aparat fotograficzny. Koreańczycy zdecydowali się na powrót wyspy w kształcie pastylki, która zastępuje wystające pierścienie dla poszczególnych obiektywów.

Pod obudową znajdzie się nowy procesor Exynos 1580. Jest to autorski SoC Koreańczyków z GPU Xclipse 540. Czip powinien być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Duża zmiana dotyczy także przedniej kamerki do selfie. Dotychczasowy sensor wymieniono na 12-megapikselowy czujnik, który producent wykorzystuje we flagowej serii S.

Warto również wspomnieć o baterii wspierającej szybsze ładowanie. Firma zapewni obsługę ładowarek o mocy do 45 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7, która obecnie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego wersji beta.

Premiera smartfona Samsung Galaxy A56 5G powinna odbyć się pod koniec pierwszego kwartału 2025 r. Telefon zobaczymy w ofercie pewnie w marcu. Wraz z tańszym modelem A36 5G, który również otrzyma różne zmiany oraz udoskonalenia względem poprzednika.

