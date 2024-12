Nothing Phone 3a, 3a Plus i CMF Phone 2 w drodze. Co zaoferują smartfony?

Nothing Phone 3a, 3a Plus oraz CMF Phone 2 to trzy nowe smartfony marki, których premiera odbędzie się w 2025 r. Do sieci przedostały się pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Telefon Nothing Phone 3a i jego wariant Plus dostaną procesory Qualcomm Snapdragon oraz udoskonalone aparaty fotograficzne.

Nothing Phone 3a, 3a Plus i CMF Phone 2 to smartfony, które pojawiały się już w przeciekach. Premiera ma odbyć się w przyszłym roku. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2025. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje, których doszukano się w kodzie źródłowym nakładki NothingOS 3.0 opartej na systemie Android 15. Co tam znaleziono?

Częściowa specyfikacja Nothing Phone 3a i 3a Plus

W oprogramowaniu NothingOS 3.0 znaleziono trzy nowe smartfony. Modele Nothing Phone 3a i jego wersja Plus ukrywają się pod nazwami kodowymi „asteroids” oraz „asteroids_plus”. Natomiast tańszy CMF Phone 2 to „galaga”.

Nakładka ujawnia nam, że modele z serii Nothing Phone 3a otrzymają procesory Qualcomma, a nie MediaTeka, które były w poprzedniej generacji. Konkretnych jednostek nie ujawniono, ale wiele wskazuje na to (na przykład bazy benchmarków), że będzie to czip Snapdragon 7s Gen 3.

Procesor Snapdragon 7s Gen 3 to SoC produkowany w 4-nm litografii. Składa się on z sześciu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,5 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu Adreno 710. Ponadto spodziewajmy się 8 lub nawet 12 GB pamięci RAM.

Wiemy również, że Nothing Phone 3a Plus może dostać aparat mający obiektyw peryskopowy, co będzie nowością w telefonach marki. W tańszym modelu ma to być teleobiektyw. Pozwoli to na zwiększenie możliwości kamery, ale na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Smartfon CMF Phone 2 również w drodze

Trzecim nowym telefonem jest niedrogi CMF Phone 2. W tym przypadku nie ma zbyt wielu informacji. Specyfikacja techniczna tego smartfona będzie pewnie dosyć prosta i pod obudową znajdzie się zapewne procesor MediaTeka.

Kod NothingOS 3.0 ujawnia ponadto w modelach Nothing Phone 3a wsparcie dla funkcji eSIM. To również nowość w telefonach tej marki. Tańszy model CMF Phone 2 tego rozwiązania nie otrzyma.

Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jest bardzo możliwe, że seria Nothing Phone 3a zostanie zaprezentowana już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Może to nastąpić na przykład w trakcie barcelońskich targów MWC 2025, które w stolicy Katalonii odbędą się na początku marca. W tym roku w tym samym miesiącu w ofercie pojawił się model Phone 2a, a więc będzie to dobry moment na premierę jego następcy. Dokładne plany producenta nie są jednak znane i kolejne szczegóły powinniśmy poznać w ciągu najbliższych miesięcy.

źródło: AndroidAuthority