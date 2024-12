OnePlus Open 2 będzie kozacki. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

OnePlus Open 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że OnePlus Open 2 otrzyma mnóstwo udoskonaleń względem poprzednika. Wśród nich jest lepszy aparat fotograficzny czy pojemniejsza bateria z szybkim ładowaniem.

Aktualizacja: OnePlus Open 2 to składany smartfon, który jednak może pojawić się w późniejszym czasie. Po sieci krążą informacje, jakoby telefon miał zadebiutować nie w pierwszej, a dopiero drugiej połowie 2025 r. Wygląda więc na to, że trzeba będzie uzbroić się w nieco więcej cierpliwości.

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Marka wprowadziła pierwszego „składaka” do oferty w 2023 r. Potem w ofercie pojawił się wariant Apex Edition. Przed nami premiera drugiej generacji sprzętu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Premiera smartfona OnePlus Open 2 w 2025 roku

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który pojawi się w ofercie w 2025 r. Wiemy jednak, że nie będzie to zupełnie nowy sprzęt i w dużym stopniu telefon ma bazować na modelu Find N5 marki Oppo. Oczywiście oba urządzenia nie będą identyczne, ale konstrukcja może być zbliżona.

Premiera telefonu powinna odbyć się jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Dokładny termin nie jest na razie znany i powinniśmy go poznać bliżej rynkowego debiutu. Są to szczegóły, na które trzeba będzie jeszcze poczekać. Design na razie również owiany jest tajemnicą. Mamy jednak pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Informacje te ujawnił chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Open 2

Składany smartfon OnePlus Open 2 zapowiada się bardzo ciekawie. Jego specyfikacja techniczna będzie bardzo mocna. Wiemy, że pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC firmy Qualcomm dla flagowców z Androidem. Rozmiar pamięci operacyjnej nie jest znany, ale spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez co najmniej 16 GB RAM-u.

Telefon otrzyma także inne udoskonalenia względem poprzednika. Wśród nich jest aparat fotograficzny z teleobiektywem, który będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy pojemniejszą baterię 5700 mAh. W poprzedniej generacji było to 4805 mAh. Oczywiście nie zabraknie także wsparcia dla szybkiego ładowania. Nowością będzie obsługa ładowarek bezprzewodowych.

Wiadomo również, że OnePlus Open 2 ma otrzymać udoskonaloną konstrukcję, która ma zapewnić znacznie lepszą odporność. Na uwagę zasługuje wodoszczelność na poziomie normy IPX8. W poprzedniku zapewniono tylko odporność na zachlapania (IPX4). Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

Plotki mówią o tym, że OnePlus Open 2 i jego prekursor Oppo Find N5 to jedyne składane smartfony z czipem Snapdragon 8 Elite, które mają zadebiutować w pierwszej połowie 2025 r. Pozostałe telefony tego typu innych marek pojawią się później.

