One UI 7 beta mogą obecnie testować właściciele najnowszych smartfonów marki. Co z modelami z serii Samsung Galaxy S23? Ich użytkownicy również dostaną dostęp do programu pilotażowego One UI 7 beta. Kiedy pojawi się aktualizacja z Androidem 15 dla tych telefonów? Niestety, wygląda na to, że nieprędko.

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowej nakładki, którą mogą testować właściciele modeli z serii S24. Niestety, możliwość dołączenia do programu w Polsce, odbyła się z poślizgiem. Co natomiast z posiadaczami telefonów Samsung Galaxy S23, które debiutowały niespełna dwa lata temu? Dla nich aktualizacja także zostanie udostępniona, ale kiedy?

Kiedy aktualizacja One UI 7 beta dla modeli Samsung Galaxy S23

Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 niedawno zaczęły otrzymywać grudniowe uaktualnienie z poprawkami bezpieczeństwa. Aktualizacja wprowadziła firmware oznaczony ciągiem znaków S91xNKSS5CXKA. I to jest zły znak. Dlaczego?

W przeszłości Koreańczycy udostępniali poglądowe wersje nowych nakładek na kolejne urządzenia w czasie zbliżonym do ostatnich poprawek bezpieczeństwa. To właśnie (według serwisu Sammobile) zwiastuje fakt, że właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S23 będą musieli poczekać na poglądową wersję One UI 7 beta dłużej. Do kiedy? Prawdopodobnie do stycznia, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

