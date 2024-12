Samsung Galaxy S25 Ultra z ważną zmianą. Obejmuje ładowanie

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który otrzyma nowości obejmujące ładowanie baterii. Pojawi się ważna zmiana dotycząca wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych. Plany firmy potwierdza zdjęciu etui jednego z partnerów. Samsung Galaxy S25 Ultra pozwoli na ładowanie z użyciem rozwiązania z zaczepami magnetycznymi.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Premiera telefonu odbędzie się 22 stycznia w trakcie konferencji Unpacked. Wiemy już, jakie kolory obudowy otrzyma to urządzenie. Jakiś czas temu pojawiły się także informacje obejmujące ładowanie bezprzewodowe i standard Qi2. Teraz mamy nowe informacje, które przedostały się do sieci za sprawą jednego z producentów akcesoriów.

Samsung Galaxy S25 Ultra i ładowanie bezprzewodowe

Cały przeciek wymaga pewnego usystematyzowania. Zacznijmy do tego, że jakiś czas temu mówiono o tym, że nowe flagowce Koreańczyków dostaną wsparcie dla standardu Qi2. Jednak szybko pojawiły się nowe informacje o tym, że nie będzie tam wsparcie dla profili magnetycznych, które stanowią rozszerzenie tego rozwiązania.

Do sieci przedostało się teraz zdjęcie etui marki Spigen dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, które może dostarczać nam cennych informacji o planach firmy. Wspomniany case ma na opakowaniu szczegół „MagFit for MagSafe”. To oznacza, że akcesorium pozwoli na ładowanie bezprzewodowe z użyciem ładowarek magnetycznych. Czy jednak sam telefon ma odpowiednie rozwiązania?

Mówi się o tym, że Samsung Galaxy S25 Ultra nie ma pod obudową niezbędnych zaczepów magnetycznych, co umożliwiłyby wsparcie dla takiego ładowania, które znamy z iPhone’ów. To oznacza, że klienci musieliby w celu korzystania z podobnej funkcji sięgnąć po specjalne etui, które to zapewni. Na przykład widoczny wyżej case marki Spigen.

Na pocieszenie jest fakt, że pewne plotki zakładają ważną zmianę dotyczącą ładowania bezprzewodowego. Mowa o wsparciu dla szybszych ładowarek o mocy 25 W. W przypadku poprzednika jest to maksymalnie 15 W. Natomiast podczas ładowania z użyciem kabli będzie bez zmian i nadal mają to być ładowarki o mocy maksymalnej w postaci 45 W.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra to zmiany w designie

Dziś już wiemy, że nowy flagowiec z piórkiem S Pen wprowadzi jednak inne zmiany, w tym związane z designem. Samsung Galaxy S25 Ultra zyskał więcej krągłości w narożnikach, co dotyczy ekranu oraz obudowy. Ponadto ramki wokoło wyświetlacza mają być rekordowo cienki. Po tym względem smartfon ma pobić rekord, który ustanowił iPhone 16 Pro.

Istotne zmiany obejmują także aparat fotograficzny. Główny sensor nadal będzie 200-megapikselowy. Jednak pojawią się dwa 50-megapikselowe i mają one współpracować z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jednym z teleobiektywów.

Samsung Galaxy S25 Ultra zadebiutuje w trakcie konferencji Unpacked, która odbędzie się 22 stycznia 2025 r. Tego dnia zobaczymy nowe produkty marki i wśród nich ma być headset z Androidem XR. Po prezentacji ruszy przedsprzedaż telefonów. Rynkowy debiut ma odbyć się w lutym.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło