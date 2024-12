Redmi Note 14 Pro Plus z ceną w Europie. Kiedy premiera?

Redmi Note 14 Pro Plus to średniak submarki Xiaomi, który cieszy się największym powodzeniem wśród klientów z całej serii. Kiedy odbędzie się premiera smartfona w Europie? Nastąpi to na początku 2025 r. Poza tym wiemy, jaka ma być cena Redmi Note 14 Pro Plus na Starym Kontynencie. Ile zapłacimy w Polsce?

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon, który w Chinach debiutował pod koniec września. W Europie na ten telefon, jak i pozostałe modele z serii nadal czekamy. Jaka będzie cena i kiedy urządzenie trafi na Stary Kontynent i przy okazji do Polski? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam serwis źródłowy.

Cena Redmi Note 14 Pro Plus w Europie

Smartfon nie będzie drogi. Cena Redmi Note 14 Pro Plus w Europie wyniesie 498 euro, czyli około 2120 zł. Podobnie było w przypadku poprzednika. Warto jednak mieć na uwadze, że jest to kwota za zestaw, w którym znajdzie się także smartwatch Watch 5 Lite o wartości kilkuset złotych. Model bez dopisku Plus w nazwie ma być o 100 euro tańszy. Znamy też ceny pozostałych telefonów z serii i te prezentują się następująco:

Note 14 Pro 4G – 312 euro

Note 14 5G – 300 euro

Note 14 4G – 240 euro

Ceny wszystkich z wymienionych telefonów dotyczą konfiguracji sprzętowych z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Premiera w Europie (i Polsce) ma odbyć się w styczniu 2025 r., ale dokładny termin nie jest na razie znany. Smartfon Redmi Note 14 Pro Plus otrzyma trzy kolory obudowy. Są to Frost Blue, Lavender Purple oraz Midnight Black. W tańszym modelu będą to Ocean Blue, Aurora Purple i Midnight Black.

Specyfikacja Redmi Note 14 Pro Plus

Smartfon Redmi Note 14 Pro Plus to średniak submarki Xiaomi z mocną specyfikacją techniczną. Telefon ma 6,67-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K, odświeżaniem obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz jasności do 3000 nitów. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 6200 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W.

Aparat fotograficzny Redmi Note 14 Pro Plus w Europie będzie inny względem telefonu z Chin. Xiaomi zdecydowało się na pewne zmiany. Główny sensor wymieniono z 50-megalikselowego OVX8000 na 200-megapikselowy Samsung S5KHP3. Niestety zabraknie teleobiektywu z 50-megapikselowym czujnikiem. Jego miejsce zajmie 2-megapikselowa kamera do zdjęć makro, czyli prostsze rozwiązanie o mniejszych możliwościach. Przednia kamerka umożliwi robienie zdjęć w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 91mobiles