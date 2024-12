Samsung Galaxy S25 Slim z mocną specyfikacją. Premiera na Unpacked?

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Czy nastąpi to w trakcie styczniowego Unpacked? Nie można tego wykluczyć. Do sieci przedostała się także częściowa specyfikacja modelu Samsung Galaxy S25 Slim i jest naprawdę mocna. Telefon ma być cienki, ale otrzyma konkretne wyposażenie.