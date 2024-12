HyperOS 3 z ciekawą nowością. Xiaomi zapożyczy funkcję z Material You

HyperOS 3 to nakładka Xiaomi na Androida, która zostanie wprowadzona w 2025 r. W sieci pojawiły się informacje związane z ciekawą nowością, której implementacja jest prawdopodobna w tym oprogramowaniu. Aktualizacja HyperOS 3 może wprowadzić funkcję, którą Google rozwija pod nazwą Themed Icons opartą na Material You.

HyperOS 3 to kolejna odsłona nakładki Xiaomi na smartfony z Androidem, nad którą wczesne prace zapewne już trwają. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich z nowości planowanych z myślą o tym oprogramowaniu. Jedną z nich poznajemy jednak na długo przed premierą i jest to funkcja oparta na języku projektowania Material You.

Xiaomi może umieścić w HyperOS nowość opartą na Material You

Samo rozwiązanie wcale nie jest zbyt nowe. W rzeczywistości pamięta czasy systemu Android 12 sprzed kilku lat, gdy było częścią języka projektowania Material You. Mowa o Themed Icons, którego obsługa wtedy nie była jednak ułatwiona. Przez dłuższy czas oznaczona była zresztą statusem „beta”.

W Androidzie 13 Google dodało nowe API, które ułatwiło dostosowywanie ikon do motywów. Jednak sama funkcja wyszła z fazy beta dopiero teraz – wraz z aktualizacją systemu Android 15 QPR2 Beta 2. Firma daje w ten sposób znać, że rozwiązanie staje się ogólnodostępne dla twórców i można je z łatwością implementować.

Serwis źródłowy raportuje, że to daje Xiaomi możliwość implementacji Themed Icons we własnej nakładce. Spodziewamy się, że nastąpi to wraz z HyperOS 3, gdyż w obecnej wersji funkcja już raczej się nie pojawi. Choć z drugiej strony nie można wykluczyć, że doda ją aktualizacja dla obecnej nakładki, czyli HyperOS 2.

Nakładka HyperOS 3 2 drugiej połowie 2025 roku

Oczywiście na HyperOS 3 jeszcze trochę sobie poczekamy. Wszak wielu użytkowników telefonów Xiaomi i submarek firmy nadal czeka na aktualizację do drugiej wersji oprogramowania ogłoszonego jesienią. To może jeszcze trochę potrwać, ale wielu użytkowników telefonów marki zdaje sobie z tego sprawę.

Xiaomi zaprezentuje nową nakładkę pewnie po około roku od poprzedniej wersji. To oznacza, że zapowiedź odbędzie się w drugiej połowie 2025 roku. W pierwszej kolejności powinniśmy ją zobaczyć na flagowcach z numerkiem 16, które pewnie trafią do oferty w październiku. Potem dostaną je starsze telefony wraz z aktualizacją, ale ich wykaz nie jest na razie znany.

HyperOS 3 będzie bardzo dużą aktualizacją oprogramowania, gdzie producent z pewnością zaimplementuje liczne nowości oraz zmiany. Więcej na ich temat dowiemy się bliżej planowanej premiery, gdy do sieci zaczną wyciekać informacje o nowych funkcjach czy pierwsze zrzuty ekranowe. Na to jednak trzeba będzie trochę poczekać. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

