Samsung Galaxy S25 Ultra i Plus. Takie kolory dostaną smartfony

Samsung Galaxy S25 Ultra i Plus to smartfony, które zobaczymy na początku 2025 r. Jakie kolory obudowy dostaną? Nie jest to już tajemnicą i producent przygotował do wyboru aż siedem wariantów. Warto jednak mieć na uwadze, że wybrane kolory modelu Samsung Galaxy S25 Ultra będą dostępne tylko w sklepie producenta.

Samsung Galaxy S25 Ultra i Plus to smartfony, które obecnie są w ogniu przecieków. Premiera telefonów zbliża się wielkimi krokami i mamy je zobaczyć już w przyszłym miesiącu. Jeśli zastanawiacie się, jakie kolory obudowy otrzymają nowe modele Koreańczyków, to mamy konkretną odpowiedź. Informacje na ten temat udostępnił leaker Evleaks, czyli Evan Blass w platformie X. Przy okazji wrzucił rendery prasowe.

Takie kolory dostaną Samsung Galaxy S25 Ultra i Plus

Evleaks udostępnił rendery prasowe nowych telefonów Koreańczyków. Są to modele Samsung Galaxy S25 Ultra (po prawej) oraz Plus (z lewej strony). Na grafikach widać tylko przód, a więc ekrany. To, co można tu zobaczyć, pokrywa się z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi zmian we flagowcu z piórkiem S Pen. Zyskał on więcej krągłości, co przełożyło się także na wyświetlacz, którego narożniki stały się bardziej zaoblone.

Przy okazji Evleaks udostępnił informacje obejmujące planowane kolory obudowy. Do wyboru będzie siedem opcji (w przypadku każdego z modeli). Samsung Galaxy S25 Ultra trafi do sklepów w odcieniach:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Jade Green

Titanium Jet Black

Titanium Pink Gold

Titanium Silver Blue

Titanium White Silver

W przypadku modelu Plus oraz najtańszego z nowych telefonów klienci będą mogli wybierać wśród następujących kolorów:

Blue Black

Coral Red

Mint

Navy

Pink Gold

Silver Shadow

Pamiętajmy jednak, że Samsung Galaxy S25 Ultra trafi do regularnej sprzedaży tylko w czterech z wymienionych wyżej wersji. Pozostałe trzy kolory obudowy pozostaną ekskluzywne dla sklepu internetowego producenta. To oznacza, że znajdziecie je tylko tam i w pozostałych kanałach dystrybucji będą nieosiągalne. Podobnie było w przypadku tegorocznych flagowców marki.

Samsung Galaxy S25 Ultra i Plus z premierą za miesiąc

Wiemy, że Samsung planuje zaprezentować smartfony z serii Galaxy S25 podczas najbliższej konferencji Unpacked. Odbędzie się ona 22 stycznia. Tego dnia telefony zostaną zaprezentowane światu. Niedługo po tym rozpocznie się ich przedsprzedaż. Sklepowej premiery spodziewajmy się w pierwszej połowie lutego.

Dobrą wiadomością jest to, że nowe telefony Koreańczyków dostaną na start więcej pamięci. W przypadku dwóch tańszych flagowców będzie to 12 GB RAM-u. Natomiast model Ultra ma jej dostać 16 GB. Ceny w Europie nie powinny ulec zmianie. Wiele wskazuje na to, że zapłacimy tyle samo, co w przypadku smartfonów z tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło