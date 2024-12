Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego ekran pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen. W drodze są ważne nowości, które Koreańczycy przygotowują z myślą o tym akcesorium. Ma to zwiększyć funkcjonalność. Jednak Samsung Galaxy Z Fold 7 nie dostanie otworu dla S Pen, gdzie można byłoby schować rysik.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Spodziewamy się go w połowie 2025 r. Oczywiście nie powinno zabraknąć obsługi z użyciem piórka S Pen. Koreańczycy muszą jednak podjąć pewne decyzje i wbrew pozorom są to dosyć istotne zmiany.

Samsung Galaxy Z Fold 7 bez S Pen w zestawie

Zacznijmy jednak od tego, że jeśli spodziewacie się piórka S Pen w zestawie ze smartfonem Samsung Galaxy Z Fold 7, to można o tym zapomnieć. Producent nie kwapi się do integracji składanego telefonu z tym akcesorium, jak to jest w przypadku serii S Ultra. Dlatego nie spodziewajmy się dedykowanego otworu w obudowie, gdzie będzie można schować nieużywany rysik.

Na to się nie zanosi, choć plotki na ten temat krążą po sieci od kilku lat. W zasadzie to wiemy, że Koreańczycy brali to pod uwagę. Firma jednak napotkała problemy natury technicznej. W tym związane z potrzebą wygospodarowania odpowiedniego miejsca, które dla takiego otworu jest niezbędne.

Z jednej strony producent dąży do odchudzania konstrukcji i jego składane smartfony stają się coraz cieńsze. Z pewnością trudno to pogodzić z integracją z piórkiem S Pen, który ma przecież kilka milimetrów grubości i jakoś trzeba go schować.

I tutaj firma musi wprowadzić ważne zmiany. Producent planuje w modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 zrezygnować z digitizera, którego to nie ma już w tegorocznym smartfonie SE. To urządzenie nie pozwala na pracę z użyciem S Pen i po złożeniu ma tylko 10,6 mm grubości. Jednak nowy „składak” pewnie nie zostanie pozbawiony wsparcia. Trzeba będzie jednak podejść do tematu inaczej i pewnie wykorzystać rozwiązanie o nazwie AES. Zamiast dotychczasowego EMR.

Samsung Galaxy Z Fold 7 z premierą w lipcu 2025 roku

Spodziewajmy się, że składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 zadebiutuje latem 2025 r. Pewnie nastąpi to w lipcu. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie premiery. Wraz z tym urządzeniem pojawi się nowy Flip, a może nawet w dwóch wersjach, bo coraz częściej mówi się o tańszej edycji FE.

Samsung Galaxy Z Fold 7 również może dostać drugi wariant. Nie ma pewności, że producent zdecyduje się na taki sam ruch, jak to było w tym roku, gdy po kilku miesiącach od debiutu Folda 6 w ofercie pojawił się wariant Special Edition. W każdym razie w przygotowaniu są dwa smartfony z rozkładanymi ekranami, które powstają pod różnymi nazwami kodowymi. Dokładne plany firmy nie są jednak znane.

