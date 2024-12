OnePlus 13 i 13R z datą premiery. Smartfony w Polsce z bonusami

OnePlus 13 i 13R to dwa nowe smartfony, które w Polsce zadebiutują na początku 2025 r. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Jakie wersje oraz kolory telefonów kupimy w kraju? Nie jest to już tajemnicą. Na klientów kupujących modele OnePlus 13 i 13R czekają ponadto atrakcyjne gratisy.

OnePlus 13 i 13R to dwa nowe smartfony, których globalna premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent już wcześniej potwierdził, że nastąpi to na początku 2025 r., a więc w styczniu. Teraz została podana dokładna data premiery. Zobaczmy, jakie atrakcje przygotowano dla klientów.

Data premiery OnePlus 13 i 13R w Polsce

Smartfony OnePlus 13 i 13R zadebiutują w Polsce w przyszłym miesiącu. Datą premiery jest 7 stycznia. Tego dnia (o godzinie 16:30 czasu w naszym kraju) odbędzie się oficjalna prezentacja. Potem telefony trafią do sprzedaży. Dla klientów przygotowano ciekawe promocje oraz gratisy.

Wpłacając kaucje w wysokości 50 euro można będzie uzyskać dodatkową zniżkę w tej kwocie, a ponadto otrzymać prezent o wartości aż 279 euro. Producent deklaruje, że w ten sposób osoby kupujące flagowca OnePlus 13 będą mogły zaoszczędzić łącznie aż 329 euro. To daje nam równowartość 1400 zł!

Wpłacając kwotę 1 euro można odblokować dostęp do Bonus Drop Travel Kit o wartości aż 99 euro. Poza tym klienci decydujący się na ofertę w ramach Early Bird mogą liczyć na inne atrakcyjne prezenty. Wśród nich są smartwatch Watch 2R o wartości 279 euro czy głośnik Bang & Olufsen Beosound Explore kosztujący 249 euro. Natomiast w programie wymiany można uzyskać dodatkowy bonus w wysokości 50 euro.

Warto również wspomnieć o możliwości powalczenia o Explorers Adventure Calendar o wartości aż 29 tys. euro. Nagroda w konkursie jest naprawdę ciekawa i pozwoli na odbycie niezapomnianej podróży do Islandii.

Wersje i kolory OnePlus 13 oraz 13R

Do wyboru będą różne wersje telefonów. W przypadku flagowca OnePlus 13 klienci otrzymają dwa warianty różniące się konfiguracją sprzętową. Ten niższy (12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane) będzie dostępny tylko w czarnym kolorze obudowy. Natomiast drugi (z 512 GB pamięci na dane) będzie można zakupić w dodatkowych opcjach, którymi są Midnight Ocean oraz Arctic Dawn.

Natomiast OnePlus 13R w Polsce ma być dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. To smartfon mający 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Do wyboru będą dwa kolory obudowy. Są to Nebula Noir oraz Astral Trail.

Dokładne ceny nowych smartfonów marki w Polsce nie są na razie znane. Ostatni flagowiec z pewnością nie będzie tani i trzeba będzie za niego zapłacić niemałą kwotę. Na pocieszenie jest fakt, że producent przygotował ciekawe promocje na start, gdzie klienci mogą liczyć na sporo gratisów oraz inne oszczędności. Więcej szczegółów powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dni. Premiera odbędzie się w niedługim czasie.

