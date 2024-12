Google Pixel 10 bez tego rozwiązania. Firma stawia na coś innego

Google Pixel 10 to smartfony, które zadebiutują w przyszłym roku. Premiera powinna odbyć się w okolicy połowy 2025 r. Wiemy, że gigant z Mountain View planuje wraz z tymi telefonami zacząć odcinać się od rozwiązań dostarczanych przez firmę Samsung. I dotyczy to nie tylko autorskiego procesora Tensor G5, ale również innego komponentu, który znajdzie się pod obudowami.

Smartfony Google Pixel 10 z modemem MediaTek

Gigant do tej pory polegał na modemach 5G, które dostarczał Samsung. Mowa o Exynosach, które współpracowały z czipami Tensor. Wraz z modelami Google Pixel 10 ulegnie to zmianie. Co jednak ciekawe, firma nie planuje sięgnąć po jedno z rozwiązań Qualcomma. Pod uwagę brany jest inny dostawca, czyli jaki?

Serwis Android Authority raportuje (powołując się na własne źródła), że Google nawiązało współpracę z firmą MediaTek i testuje w nowych telefonach modem 5G, który nie został jeszcze wprowadzony do oferty. Jest nim tajemniczy T900, o których w zasadzie nie wiadomo prawie nic.

Nie wiemy, jakie możliwości oferuje modem 5G MediaTek T900 oraz czym się różni od najlepszych Snapdragonów X z oferty Qualcomma. To wyjaśni się dopiero z czasem. Na razie informacje te owiane są tajemnicą. To jednak pokazuje, że firma szuka z myślą o smartfonach Google Pixel 10 oszczędności na etapie produkcji, co w zasadzie jest zrozumiałe.

Tensor G5 dla Google Pixel 10 nie dostarczy Samsung

Google planuje wraz ze smartfonami z serii Pixel 10 uniezależnić się od firmy Samsung, z którą to stworzył pierwsze autorskie czipy. Dotyczy to nie tylko wspomnianego modemu 5G, gdzie Exynosy zostaną zastąpione czymś innym. Także nowego procesora Tensor G5, którego produkcja zostanie powierzona nowemu partnerowi.

Tensor G5 to autorski czip, którego produkcją ma zająć się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). To firma, która zajmuje się produkcją procesorów również dla Apple i nie tylko. Mimo to nie powinniśmy spodziewać się wielkiego skoku wydajności w porównaniu do układu G4 z tegorocznych telefonów.

Premiera smartfonów z serii Google Pixel 10 ma odbyć się latem tego roku. Wiemy, że w drodze ponownie jest kilka telefonów. W tym różne warianty Pro i wśród nich nie zabraknie składanego Pro Folda. Z czasem do oferty trafi najtańszy model 10a. Wszystkie z nich mają już w dniu premiery pracować pod kontrolą systemu Android 16. Stąd też przyspieszenie prac nad nowym oprogramowaniem, które ma zostać sfinalizowane w drugim kwartale 2025 r.

