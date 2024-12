One UI 7 beta 2 dla modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy w Polsce?

One UI 7 beta 2 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy S24. To już drugie poglądowe wydanie platformy opartej na Androidzie 15. Kiedy program pilotażowy zostanie uruchomiony w Polsce? Wygląda na to, że rodzimi właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 zainstalują One UI 7 beta na dniach.

One UI 7 beta zostało udostępnione wybranym użytkownikom smartfonów Samsung Galaxy S24 na początku grudnia. Program pilotażowy został uruchomiony początkowo tylko w kilku krajach, ale nie w Polsce. Teraz Koreańczycy udostępnili testerom drugą betę. Przy okazji na liście państw pojawiają się nowe rynki.

Samsung Galaxy S24 z aktualizacją One UI 7 beta 2

Koreańczycy udostępnili One UI 7 beta 2 na rynkach, gdzie program pilotażowy nowej nakładki został uruchomiony już wcześniej. Nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla modeli z serii Samsung Galaxy S24 wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ZXL5.

Aktualizacja One UI 7 beta zawiera grudniowe poprawki bezpieczeństwa, które wcześniej modele z serii Samsung Galaxy S24 otrzymały wraz ze stabilną aktualizacją. Nowe uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży niemało. Jak nietrudno się domyślić, przy takim rozmiarze zawiera pewnie znacznie więcej niż tylko patche dla znalezionych błędów.

foto: Sammobile

Oficjalny wykaz zmian oraz nowości dołączony do One UI 7 beta 2 jest długi i zawiera wiele informacji o tym, co zmodyfikowali lub poprawili Koreańczycy. Nas jednak interesuje coś innego. To kiedy program pilotażowy oprogramowania zostanie uruchomiony dla użytkowników w Polsce?

Kiedy One UI 7 beta dla Samsung Galaxy S24 w Polsce?

Nasz kraj nie znalazł się na liście pierwszych państw, gdzie uruchomiono program pilotażowy Androida 15 z nakładką Koreańczyków. Obecnie software jest dostępny dla właścicieli smartfonów Samsung Galaxy S24 ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Wraz z dzisiejszą aktualizacją dodano jednak kolejny rynek. To Indie, skąd właściciele ostatnich flagowców Koreańczyków również mogą testować oprogramowanie One UI 7 beta. Jest to możliwe po dołączeniu do programu pilotażowego, co można zrobić z poziomu aplikacji Samsung Members.

Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 w Polsce będą mogli testować nowe oprogramowanie w niedługim czasie. Powinno to stać się możliwe jeszcze w tym miesiącu. Na razie przyjmowane są zapisy w poprzez wspomnianą aplikację Members. Wiemy, że Koreańczycy planują jeszcze w grudniu udostępnić jeszcze jedną wersję One UI 7 beta (trzecią) i być może zbiegnie się to w czasie z rozszerzeniem dostępności programu testów na kolejne rynki.

Sfinalizowany Android 15 będzie gotowy dla smartfonów marki Samsung dopiero w pierwszym kwartale 2025 r. Najpierw nowa nakładka zadebiutuje z serią S25. Potem zacznie być udostępniana w formie aktualizacji na starsze telefony.

źródło: Sammobile