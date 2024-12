Samsung Galaxy S25 Ultra. Makiety smartfona ujawniają zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w styczniu 2025 r. Do prezentacji pozostało tylko kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, na których możemy zobaczyć makiety telefonu. Ujawniają nam one zmiany dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, które planuje producent.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Niedawno poznaliśmy kolory. Teraz mamy okazję zobaczyć makiety nowego telefonu. Co prawda nie pochodzą one z miejsc, gdzie ma odbywać się produkcja urządzenia. Mimo to dosyć dobrze prezentują zmiany, które z myślą o nowym flagowcu przygotował koreański producent.

Makiety smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra potwierdzają zmiany

Nie od dziś słyszymy, że smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma różne zmiany względem poprzednika. Koreańczycy postanowili nieco zmodyfikować design telefonu i odejść od kanciastego wzornictwa nawiązującego serii Note. Zdjęcia, które udostępnił Roland Quandt, prezentują makiety telefonu mające oddawać te modyfikacje.

W pierwszej kolejności w oczy rzuca się wyświetlacz, który w narożnikach dostał większe krągłości. To sprawia, że nie jest już tak prostokątny. Przekłada się to oczywiście na całą konstrukcję telefonu i jego boczną ramkę. Ma to wpłynąć na lepszą ergonomię podczas korzystania z urządzenia. Nie zabrakło również otworu, gdzie schowano piórko S Pen.











źródło: BlueSky/Roland Quandt

Samsung Galaxy S25 Ultra ma znajomo wyglądający aparat fotograficzny. Rozmieszczenie obiektywów i pozostałych elementów nie uległo większym zmianom. Widoczne wyżej makiety nie oddają jednak dokładnie tego, co planuje producent. Nie widać teleobiektywów peryskopowych, ale wiemy, że te będą obecne. Jedna z tych kamer zostanie połączona z nowym sensorem 50 MP. Ma to pozwolić na uzyskanie lepszych możliwości dla zoomu.

Cena Samsung Galaxy S25 Ultra w Polsce raczej bez zmian

W ostatnim czasie pojawiły się również informacje związane z cenami nowych flagowców. Na wybranych rynkach telefony mają podrożeć, co jest związane z rosnącymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim za sprawą procesora Snapdragon 8 Elite, który jest droższym komponentem w porównaniu z poprzednim czipem Qualcomma.

Wiele jednak wskazuje na to, że cena modelu Samsung Galaxy S25 Ultra w Europie (a więc pewnie też w Polsce) pozostanie bez zmian. W krajach zachodnich telefon ma być dostępny od 1449 euro, czyli za tyle samo, co aktualna generacja smartfona w momencie premiery. W Polsce była to kwota 6599 zł (za wersję z 256 GB pamięci).

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni. Samsung Galaxy S25 Ultra oraz dwa pozostałe modele z serii zadebiutują w przyszłym miesiącu. Plotki mówią o terminie 22 stycznia, którego to producent na razie nie potwierdził.

