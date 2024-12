Xiaomi CIVI 5 Pro blisko. Pod obudową Snapdragon 8s Elite

Xiaomi CIVI 5 Pro to „prawie flagowiec”, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje czip Snapdragon 8s Elite, czyli nowy procesor Qualcomma. Spodziewamy się, że Xiaomi CIVI 5 Pro trafi do oferty marki jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r.

Xiaomi CIVI 5 Pro to jeden z pierwszych telefonów, które otrzymają procesor Snapdragon 8s Elite. Qualcomm planuje wprowadzić na rynek nieco tańszą wersję ostatniego procesora dla flagowców, który to również zaoferuje dużą wydajność. Nowy smartfon marki nie został dochowany w tajemnicy do premiery planowanej na 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Co już o nim wiemy?

Snapdragon 8s Elite w Xiaomi CIVI 5 Pro

Smartfon Xiaomi CIVI 5 Pro ma być jednym z pierwszych na rynku, które dostaną platformę SM8735. Pod tą nazwą ukrywa się procesor Snapdragon 8s Elite. Co to za procesor?

Qualcomm planuje, jak w poprzednich latach, wprowadzić do oferty nieco słabszą wersję ostatniego czipu dla flagowców z Androidem. Snapdragon 8s Elite będzie w rzeczywistości niemal tym samym układem, co SoC z października, ale z pewnymi zmianami. Spodziewajmy się tych samych rozwiązań, które są w droższym czipie. Jednak zegary taktujące rdzenie CPU oraz GPU zostaną obniżone. Co nie zmienia faktu, że układ nadal zaoferuje bardzo dużą wydajność.

Xiaomi CIVI 5 Pro nie jest jednym smartfonem z tym układem. Wiemy, że ten sam czip ma trafić pod obudowę co najmniej dwóch innych modeli. Są to IQOO 10 Turbo oraz Redmi Turbo 4 Pro. Z czasem telefonów z tym procesorem będzie na rynku więcej.

Częściowa specyfikacja Xiaomi CIVI 5 Pro

Informacje o Xiaomi CIVI 5 Pro ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Nie jest to jeszcze kompletna specyfikacja techniczna, ale trochę informacji już mamy. Smartfon względem poprzednika ma dostać różne ulepszenia.

Pod obudową telefonu ma znaleźć się bateria o pojemności około 5000 mAh. To o 300 mAh więcej względem poprzedniego modelu. Następnie mamy ekran z lekko zakrzywiony krawędziami oraz wcięciem w postaci pastylki, co przypomina dynamiczną wyspę z iPhone’ów. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość obrazu na poziomie 1.5K. Pod nim ma znaleźć się ultrasoniczny czytnik linii papilarnych.

Xiaomi CIVI 5 Pro otrzyma również aparat fotograficzny umieszczony na okrągłej wyspie, którego jednym z elementów ma być teleobiektyw. Spodziewajmy się logo firmy Leica. Tylna część obudowy ma być wykonana z włókna szklanego. Dokładna data premiery telefonu nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że urządzenie zadebiutuje w pierwszym kwartale 2025 r. Poprzednik został wprowadzony do oferty w marcu.

