Samsung Galaxy S24 z grudniową aktualizacją. To jeszcze nie One UI 7

Samsung Galaxy S24 dostaje nowe uaktualnienie. To jeszcze nie One UI 7, a grudniowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwo. Zarówno dla Androida z patchami od Google, jak i łatki przygotowane przez producenta. Seria Samsung Galaxy S24 powinna dostać aktualizację do One UI 7 z Androidem 15 w przyszłym kwartale.

Samsung Galaxy S24 to seria, która na razie czeka na uaktualnienie do One UI 7. Obecnie użytkownicy tych telefonów mogą testować Androida 15 w ramach publicznego programu pilotażowego wersji beta. Tymczasem dla smartfonów z europejskiej dystrybucji ruszyła grudniowa aktualizacja z poprawkami. Co nowego tu znajdziemy?

Grudniowa aktualizacja dla serii Samsung Galaxy S24

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostają grudniową aktualizację oprogramowania. Wprowadza ona na pokład telefonów firmware oznaczony ciągiem znaków S92xNKSS5AXKA. Dotyczy to nie tylko trzech podstawowych flagowców, ale też ostatniego modelu FE. W tym ostatnim przypadku software ma oznaczenie S721BXXS3AXK6.

Grudniowa aktualizacja to uaktualnienie dla One UI 6.1.1, a więc ostatniego stabilnego oprogramowania producenta. Łatka zawiera patche dla Androida, które przygotowało Google. Problemy opisano w specjalnych biuletynach. Warto dodać, że jest to łącznie kilkadziesiąt poprawek, z których sześć oznaczono krytycznym ryzykiem (w listopadzie ich nie było). Pozostałe opisują w szczególności błędy z wysokim zagrożeniem.

Wraz z grudniową aktualizacją bezpieczeństwa smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostały także poprawki rozwiązujące problemy specyficzne dla oprogramowania Koreańczyków. Jest to kilka patchy, z których tylko jeden oznaczono krytycznym ryzykiem zagrożenia i jest to SVE-2024-1845(CVE-2024-49415) związany z elementem libsaped.so. W opisie czytamy, że luka pozwala hakerom na zdalne wykonanie kodu.

Samsung Galaxy S24 z betą One UI 7

Grudniowa aktualizacja bezpieczeństwa jest już dystrybuowana na smartfony z serii Samsung Galaxy S24, ale ich właściciele tak naprawdę czekają na inne uaktualnienie. Mowa o Androidzie 15 z autorską nakładką One UI 7, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Program pilotażowy One UI 7 został uruchomiony wcześniej w tym miesiącu i nastąpiło to po dużych opóźnieniach. Na razie software dostępny jest do testów dla użytkowników ostatnich flagowców i tylko na wybranych rynkach. Jakby tego było mało, to liczba dostępnych slotów szybko się wyczerpała. Na szczęście kolejne mają zostać udostępnione w przyszłym tygodniu i powinno to nastąpić już w poniedziałek.

Na sfinalizowaną aktualizację do Androida 15 właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 będą musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni. Spodziewajmy się, że oprogramowanie będzie udostępniane w okolicy końcówki stycznia lub w lutym 2025 r.

