Nothing Fold 1. Tak mógłby wyglądać składany smartfon z Glyph

Nothing Fold 1 to składany smartfon, który w ofercie prędko może się nie pojawić. Nie ma informacji o takim urządzeniu z interfejsem Glyph na 2025 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć grafiki koncepcyjne, które prezentują sprzęt. Trzeba przyznać, że Nothing Fold 1 w takim wydaniu zdobyłby zapewne serca wielu fanów marki.

Nothing Fold 1 to składany smartfon, który fani marki z pewnością chętnie zobaczyliby w ofercie na 2025 r. Dziś już wiemy, że w przygotowaniu są co najmniej trzy nowe telefony. Czy wśród nich pojawi się także „składak” z interfejsem Glyph? To jest akurat wątpliwe, ale powstał ciekawy koncept, wobec którego ciężko obojętnie przejść.

Składany smartfon Nothing Fold 1 z Glyph na grafikach

W sieci pojawiły się grafiki koncepcyjne Nothing Fold 1, których autorem jest Sarang Sheth. Składany smartfon ma design inspirowany tym, co znamy już z telefonów marki. Na uwagę zasługuje z pewnością interfejs Glyph na jednej z części obudowy. Uwagę przykuwa również boczny wyświetlacz na zawiasie łączącym elementy konstrukcji, który może wyświetlać tekst.











Czy jednak Nothing Fold 1 w ogóle powstanie? Carl Pei, czyli założyciel tej firmy, jest niestety sceptycznie nastawiony do tego typu urządzeń. To oznacza, że prędko takiego sprzętu w ofercie marki pewnie nie zobaczymy. Producent skupia się obecnie na innych obszarach rynku smartfonów, gdzie stara się dostarczać ciekawe rozwiązania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sarang Sheth