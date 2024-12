Google Pixel 9a. Cena, specyfikacja i kolory. Kiedy premiera?

Google Pixel 9a to nowy smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Spodziewamy się go w pierwszym kwartale 2025 r. Do sieci wyciekły kolory, specyfikacja techniczna oraz cena Google Pixel 9a. Wiemy również, kiedy mniej więcej ma odbyć się premiera telefonu. Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Cena Google Pixel 9a i kolory smartfona

Cena Google Pixel 9a zostanie utrzyma na poziomie z poprzednika. To oznacza, że smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej trafi do sprzedaży za 499 dolarów. Wiemy, że wariant mający modem 5G z obsługą mmWave ma kosztować 50 dolarów więcej. W Polsce oczywiście zapłacimy więcej.

W przypadku modelu 8a było to 2449 zł za wersję mającą 128 GB miejsca na dane. Wariant z 256 GB pamięci kosztował początkowo 2749 zł. Możemy się spodziewać, że wraz z nowym smartfonem w naszym kraju będzie podobnie, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Są to odcienie o nazwach Obsidian, Porcelain, Iris oraz Peony. Co z premierą i kiedy można się jej spodziewać? Tutaj plotki wskazują na okolice marca 2025 r. To oznacza, że Google Pixel 9a powinien pojawić się w ofercie jeszcze w przyszłym kwartale.

Specyfikacja techniczna Google Pixel 9a

Smartfon Google Pixel 9a nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Do sieci przedostała się także szczegółowa specyfikacja techniczna telefonu. Ekran to 6,285-calowy wyświetlacz Actua 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2700 nitów. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz.













Procesor to oczywiście autorski czip Tensor G4, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości typu UFS 3.1. Energię dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 27 W oraz bezprzewodowe na poziomie 7,5 W. Telefon zamknięto w wodoszczelnej obudowie zgodnej z normą IP68.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 9a został przeprojektowany. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 współpracuje z 48-megapikselowym sensorem Samsung ISOCELL GN8. Natomiast kamera z przodu oraz ultraszerokokątna korzysta z tego samego czujnika i jest nim 13-megapikselowy Sony IMX712. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15.

Urządzenie ma wymiary 154,7 × 73,3 × 8,9 mm i waży 185,9 g. Co ważne, producent deklaruje dla smartfona długi czas wsparcia w postaci aż siedmiu lat aktualizacji oprogramowania.

źródło: Android Headlines