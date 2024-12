One UI 7.1 to nowości dla Galaxy AI. Samsung doda ciekawą funkcję

One UI 7.1 to większa aktualizacja nakładki firmy Samsung, która ma wprowadzić nowości dla pakietu Galaxy AI. Producent szykuje nowe i ciekawe funkcje. Jedną z nich będzie narzędzie do redukowania szumów. Uaktualnienie One UI 7.1 ma skupiać się na licznych funkcjach opartych na sztucznej inteligencji.

One UI 7.1 to kolejna większa aktualizacja oprogramowania na smartfony marki Samsung po wydaniu z numerkiem 7.0. To drugie jest już dostępne w ramach publicznego programu pilotażowego beta. Uaktualnienie wprowadza sporo nowości, ale w rzeczywistości niewiele z nich to nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Na szczęście z kolejną odsłoną platformy ulegnie to zmianie.

Aktualizacja One UI 7.1 wprowadzi nowe funkcje z Galaxy AI

Już wcześniej w sieci pojawiały się informacje, że Samsung wraz z aktualizacją One UI 7.1 ma skupić się na nowych funkcjach z zakresu pakietu Galaxy AI. To oznacza, że nowości oparte na sztucznej inteligencji pojawią się w większej ilości dopiero z tym uaktualnieniem. Teraz poznajemy jedną z nich.

Samsung przygotowuje nowe narzędzia i jednym z nich jest Galaxy AI Audio Eraser. Informacje na jej temat ujawnił leaker Ice Universe, który udostępnił przy okazji poniższy zrzut ekranowy. W opisie funkcji umieszczono następujące słowa: „ma eliminować rozpraszające hałasy w filmach poprzez dostosowanie głośności głosów, wiatru i innych dźwięków”.

To oznacza, że Galaxy AI Audio Eraser z One UI 7.1 to narzędzie, które pozwoli na pozbycie się niechcianych dźwięków i lepsze wyeksponowanie tych pożądanych. Poza tym będzie można je ściszać lub podgłaśniać indywidualnie. Dokładne szczegóły nie są jednak znane.

Samsung może ograniczyć pewne nowości z One UI 7.1 do Galaxy S25

One UI 7.1 to duża aktualizacja funkcyjna, o której być może więcej usłyszymy w drugiej połowie stycznia, gdy odbędzie się premiera smartfonów z serii Galaxy S25. Nie ma jednak co do tego pewności i planowane dla tej aktualizacji funkcje możemy poznać w późniejszym czasie.

Nowa aktualizacja skupi się na nowościach z pakietu Galaxy AI, ale to wcale nie oznacza, że dostaną je wszystkie starsze modele. Wybrane funkcje czy narzędzia mogą trafić wyłącznie do smartfonów z serii S25 i firma będzie chciała w ten sposób zwiększyć ich sprzedaż. W zasadzie są to całkiem standardowe działania, które mogliśmy obserwować już w tym roku.

Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko wyczekiwać kolejnych wersji beta One UI 7.0. Wiemy, że użytkownicy smartfonów marki Samsung z polskiej dystrybucji również będą mogli testować to oprogramowanie w niedługim czasie. Początkowo na modelach z serii S24, a potem także na innych telefonach. Sfinalizowana aktualizacja ma być gotowa wcześnie w 2025 r.

Źródło: Sammobile