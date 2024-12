Samsung Galaxy S25 Ultra. Elementy konstrukcji ujawniają kolory

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Jakie kolory obudowy otrzyma nowy flagowiec z piórkiem S Pen? To ujawniają nam elementy konstrukcji telefonu. W sieci pojawiły się zdjęcia tacek SIM dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, które zaprezentowano w czterech wariantach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Nie powinno to dziwić, bo do premiery pozostało już tylko kilka tygodni. Wszak debiutu spodziewamy się w drugiej połowie stycznia 2025 r. Pewnie zastanawiacie się nad tym, jakie kolory obudowy otrzyma ten telefon? Wygląda, że przestało być to tajemnicą.

Cztery kolory smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra, podobnie jak poprzednik, powinien dostać cztery podstawowe kolory obudowy. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których uwieczniono element konstrukcji telefonu. Są to tacki dla kart SIM, których przednia część pokrywa jeden z czterech kolorów. Co to za odcienie?

Przeciek ujawnia nam cztery kolory modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Są to czarny, niebieski, srebrny oraz złoty. Oficjalnymi nazwami będą pewnie Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Silver oraz Titanium Silver. Warto dodać, że we wcześniejszych plotkach (zamiast złotego) pojawiał się odcień szary.









Powyższe warianty kolorystyczne to cztery podstawowe odcienie. Natomiast w sklepie internetowym producenta mogą znaleźć się dodatkowe trzy, jak to było w przypadku modelu S24 Ultra. Na razie jednak nie wiemy, jakie to opcje, ale spodziewajmy się żywych kolorów.

Samsung Galaxy S25 Ultra z premierą w styczniu

Wiele wskazuje na to, że premiera nowych flagowców Koreańczyków odbędzie się w przyszłym miesiącu. Prawdopodobnie 22 stycznia, gdy zostanie zorganizowana kolejna konferencja z cyklu Unpacked. Termin ten nie został jeszcze potwierdzony przez firmę i powinno to nastąpić w niedługim czasie.

Samsung Galaxy S25 Ultra to topowy smartfon z nowej serii. Urządzenie otrzyma zmiany i wiemy, na podstawie dotychczasowych renderów czy zdjęć, że zyska więcej krągłości. Sporo ulepszeń czeka aparat fotograficzny. Tym razem spodziewajmy się połączenia sensorów 200, 10 i dwóch 50 MP.

Pod obudową telefonu znajdzie się nowy procesor Qualcomma, czyli czip Snapdragon 8 Elite, który to już trafił do wybranych flagowców chińskich producentów smartfonów. Koreańczycy chcą też zwiększyć rozmiar pamięci RAM. Ekran to wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości QHD+. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra będzie oczywiście sprzedawany w zestawie z piórkiem S Pen, który stał się nieodłącznym elementem serii. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7, która znajduje się na etapie testów wersji beta.

