Realme Neo 7 w drodze. Mocna specyfikacja i atrakcyjna cena

Realme Neo 7 to nadchodzący prawie flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnia nowe szczegóły. Specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Natomiast cena Realme Neo 7 powinna być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co zaoferuje nowy smartfon.

Realme Neo 7 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. To prawie flagowiec z mocną specyfikacją techniczną, która obejmuje m.in. wydajny procesor MediaTeka oraz wielką baterię. Co już wiemy o tym telefonie?

Specyfikacja techniczna Realme Neo 7 jest mocna

Realme Neo 7 to smartfon, który otrzyma konkretne wyposażenie. Ekran to ekran OLED-owy BOE S2 o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Jasność maksymalna ma osiągać lokalnie aż 6000 nitów. Natomiast próbkowanie dotyku ma odbywać się z częstotliwością 2600 Hz. Poza tym można liczyć na bardzo cienkie ramki o grubości zaledwie 1,49 mm. Nie zabraknie także obsługi ściemnienia PWM z wysoką częstotliwością.

Producent chwali się także zwiększoną trwałością wyświetlacza. Zastosowano tutaj specjalne szkło ochronne, które ma wytrzymać upadek nawet z wysokości 1,5 metra oraz przeszło test związany z wytrzymałością przeciwko zarysowaniom. Jest też zgodność z TUV Intelligent Eye Protection Certification 3.0.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Dimensity 9300+, czyli poprzedni czip firmy MediaTek dla flagowców z Androidem. To nadal bardzo mocny SoC, który składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-X4, z których jeden pracuje z zegarem 3,4 GHz, a pozostałe trzy 2,85 GHz. Dla mniej wymagających zadań przeznaczono cztery rdzenie Cortex-A720 2,0 GHz. GPU to potężny Arm Immortalis-G720 MC12.

Realme Neo 7 ma być smartfonem, który z powodzeniem sprawdzi się w grach. Mocny czip będzie schładzany z wykorzystaniem dedykowanego systemu o powierzchni aż 7700 mm². Powinno to zapewnić odpowiednią temperaturę pracy i ochronić telefon przed nadmiernym nagrzewaniem.

Cena Realme Neo 7 atrakcyjna

Producent ujawnił, że cena Realme Neo 7 w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyniesie zaledwie 2499 juanów, czyli około 1390 zł. Tak niska kwota w połączeniu z bardzo mocną specyfikacją techniczną sprawi, że urządzenie z pewnością znajdzie spore grono odbiorców. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to ciemnoszary, jasny i błękitny.

Pod obudową smartfona Realme Neo 7 znajdzie się naprawdę duża bateria o pojemności aż 7000 mAh. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z sensorów 50 oraz 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Urządzenie waży 213,4 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta. Telefon zamknięto w obudowie o grubości 8,56 mm.

