Xiaomi Pad 7 w drodze do Europy. Premiera tabletu blisko

Xiaomi Pad 7 to tablet, który na razie dostępny jest tylko w Chinach. Wiele wskazuje na to, że wkrótce kupimy go w Europie, a więc spodziewajmy się go także w Polsce. Specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 jest konkretna. Urządzenie ma 11,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3.2K oraz procesor Snapdragon 7+ Gen 3.

Xiaomi Pad 7 to tablet, który w Chinach debiutował w październiku. W Europie nadal na to urządzenie czekamy, ale wygląda na to, że jego premiera zbliża się naprawdę dużymi krokami. Sprzęt na jeden z rynków poza Państwem Środka został znaleziony w bazie popularnego benchmarku.

Tablet Xiaomi Pad 7 wkrótce poza Chinami

Xiaomi Pad 7 w postaci modelu ukrywającego się pod nazwą kodową 2410CRP4CI został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. To konkretne urządzenie jest przewidziane na rynek indyjski. Widzimy więc, że sprzęt wkrótce będzie dostępny poza Chinami.

Oczywiście tablet Xiaomi Pad 7 trafi także do Europy i najpewniej kupimy go również w Polsce. Kiedy to nastąpi? Dokładna data premiery nie jest znana. Możemy jednak się spodziewać, że będzie to miało miejsce w pierwszym kwartale 2025 r. Możliwe, że jeszcze w styczniu lub lutym.

Ceny nie są na razie znane. Możemy jedynie podejrzewać, że będą zbliżone do modelu Pad 6. To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie około 2 tys. złotych, ale obecnie nie jest to jeszcze nic pewnego i warto mieć to na uwadze.

Specyfikacja techniczna tabletu Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 to tablet o bardzo mocnej specyfikacji technicznej. Urządzenie ma 11,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2136 × 3200 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna to 800 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla formatów Dolby Vision i HDR10+ oraz możliwości pracy z użyciem rysika.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 z GPU Adreno 732. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 8850 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Proces trwa około jednej godziny i 20 minut.

Aparat fotograficzny ma obiektyw ze światłem przysłony f/2.2 oraz 13-megapikselowym czujnikiem. Natomiast przednia kamerka ma 8-megapikselowy sensor. Tablet ma także cztery stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z nakładką HyperOS 2. Specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 znajduje się niżej.

11,2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2136 × 3200 pikseli i jasności do 800 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 z GPU Adreno 732

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamera 8 MP

aparat fotograficzny f/2.2 13 MP

bateria o pojemności 8850 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.4

cztery stereofoniczne głośniki

złącze USB C

500 g

Android 15 z HyperOS 2

źródło: MySmartPrice