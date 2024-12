Android 15 z grudniową aktualizacją Pixel Drop. Co nowego?

Android 15 otrzymuje nowe uaktualnienie. To grudniowa aktualizacja Pixel Drop, która wprowadza całkiem sporo nowości. W tym obejmujących Gemini, ale nie tylko. Co nowego Google przygotowało z myślą o platformie Android 15 oraz smartfonach z rodziny Pixel? Zobaczmy sobie, jakie udoskonalenia wprowadza nowa aktualizacja.

Android 15 debiutował w październiku. Teraz właściciele smartfonów Google otrzymują pierwsze duże uaktualnienie. To grudniowa aktualizacja Pixel Drop, gdzie dodano całkiem sporo nowych funkcji oraz innych nowości. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza to oprogramowanie.

Grudniowa aktualizacja Pixel Drop dla system Android 15

Nowa aktualizacja Pixel Drop dla systemu Android 15 to oprogramowanie QPR1, gdzie nie brakuje nowości. Software zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa platformy Google z grudnia.

Uaktualnienie (w przypadku modeli z serii Pixel 9) waży niespełna 760 MB i jest już dostępne do pobrania. Google informuje w nim o dostępności nowych funkcji, a więcej szczegółów ujawniono na oficjalnym blogu firmy. Nowości rzeczywiście tutaj nie brakuje.

Co nowego z grudniowym Pixel Drop od Google?

Grudniowa aktualizacja Pixel Drop wprowadza do systemu Android 15 nowe rozwiązania obejmująca sztuczną inteligencję Gemini. Nowością są bardziej spersonalizowane odpowiedzi, co bazuje na „zapisanych informacjach”, które to można edytować w dowolnym momencie. Przy okazji rozszerzono dostępność AI Google o nowe aplikacje oraz usługi, w tym obejmujące na przykład Spotify.

Następnie mamy nowości obejmujące zdjęcia. Użytkownicy dostają nowe opcje dotyczące możliwości udostępniania treści Ultra HDR bezpośrednio w Instagramie. Ułatwiono także współdzielenie w platformie Snapchat. Google chwali się również naklejkami z Pixel Studio, które udostępniono w klawiaturze Gboard. Natomiast zrzuty ekranowe są automatycznie kategoryzowane.

Warto też wspomnieć o widoku Simple View, co ułatwia nawigację i powoduje zwiększenie rozmiaru fontów. Dodano także wsparcie dla Google VPN w tabletach Pixel oraz udoskonalenia dla użytkowników składanych smartfonów Pixel Fold. Tutaj na uwagę zasługuje udostępnienie funkcji Made You Look dla właścicieli pierwszej generacji tego telefonu.

Google ogłasza długie wsparcie dla starszych Pixeli

Przy okazji Google zapowiedziało coś, co ucieszy użytkowników poprzednich generacji telefonów. To 5-letnie wsparcie w postaci aktualizacji systemu, którym objęte starsze modele. Początkowo (wraz z Pixelami 8) zapowiedziano 7-letni okres serwisowania. Sprzęty z poniższej listy będą uaktualniane przez 5 lat.

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

W tym przypadku okres liczony jest od momentu wprowadzenia danego telefonu do sklepu Google Store w Stanach Zjednoczonych.

