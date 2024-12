One UI 7 beta dziś. Na pierwszy ogień Samsung Galaxy S24

One UI 7 beta to nowa nakładka oparta na systemie Android 15. Dziś rusza jej publiczny program pilotażowy. W pierwszej kolejności oprogramowanie wypróbują właściciele modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy zostanie udostępnione One UII 7 beta w Polsce? Zobaczmy, co już wiemy o nowym software koreańskiej marki.

One UI 7 beta to nowa nakładka Koreańczyków, którą w pierwszej kolejności wypróbują właściciele modeli Samsung Galaxy S24, co zwiastowała niedawna aktualizacja oprogramowania. Koreańczycy kazali czekać na publiczny program pilotażowy Androida 15 naprawdę długo. Czas ten w końcu dobiega końca.

Testy One UI 7 beta na modelach Samsung Galaxy S24

Publiczny program pilotażowy One UI 7 beta rozpocznie się jeszcze dziś, czyli 5 grudnia. Takie informacje przekazał niemiecki oddział producenta. Jest to jeden z trzech pierwszych krajów, gdzie będzie można testować nowy software. Na liście są także Korea Południowa oraz Stany Zjednoczone, ale nie ma Polski. Nasz kraj dołączy w niedługim czasie.

W pierwszej kolejności oprogramowanie One UI 7 beta będą mogli wypróbować właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Dotyczy to telefonów wprowadzonych do oferty w styczniu. Właściciele wariantu FE muszą na razie poczekać.

W celu instalacji potrzebna jest aplikacja Samsung Members, gdzie właściciele modeli Galaxy S24 będą mogli przystąpić do programu pilotażowego nowej nakładki. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa będzie można pobrać nowy system i następnie zacząć go testować. Szczegóły zostaną ujawnione w niedługim czasie.

Samsung One UI 7 beta także na inne smartfony

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 są pierwszymi, których właściciele będą mogli wypróbować One UI 7 beta na własnych urządzeniach. Wiemy jednak, że w niedługim czasie liczba telefonów zostanie rozszerzona o inne modele. W tym blisko trzyletnie flagowce z serii S22.

Nas oczywiście interesuje, kiedy nowe oprogramowanie zostanie udostępnione do testów na telefonach z polskiej dystrybucji? Dokładnych informacji na ten temat nie ma, ale nasz kraj znajdzie się w tak zwanej drugiej fali, gdy Koreańczycy rozszerzą dostępność o kolejne rynki. Nastąpi to w niedługim czasie, jeszcze w grudniu.

Publiczny program pilotażowy One UI 7 beta potrwa co najmniej kilka tygodni. Wiemy, że sfinalizowana aktualizacja z Androidem 15 zacznie trafiać na smartfony w pierwszym kwartale 2025 r. Najpierw uaktualnienie dostaną właściciele telefonów Samsung Galaxy S24. Potem także inne modele.

Wiemy, że Samsung pracuje także nad aktualizacją z numerkiem 7.1, ale opóźnienia sprawiły, że pojawi się ona w późniejszym czasie. Wraz z serią S25 jeszcze jej nie zobaczymy. Uaktualnienie wprowadzi liczne nowości oparte na sztucznej inteligencji, czyli nowe narzędzia z pakietu Galaxy AI.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło